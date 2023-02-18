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Будет ли Украина наносить удары по территории россии: на Банковой обозначили позицию

18 февраля 2023 23:44
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Удары Украины по территории россии: на Банковой обозначили позицию
Михаил Подоляк
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Офисе президента подчеркнули, что Украина обязалась перед партнерами не наносить удары по территории россии. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что Киев имеет полное право бить по оккупированным территориям Украины, включая Донбасс и Крым.

Об этом политик рассказал в интервью агентству Report.

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Украина наносит удары по оккупационным войскам

"Официальная позиция Украины – мы не наносим удары по территории россии. Дважды в этом фрагменте было сказано – Украина не наносит ударов по россии, Украина наносит удары по российским оккупационным войскам на оккупированных территориях, включая и Донбасс, и Крым, и всю территорию в рамках международно признанных границ 1991 г. Здесь мы имеем абсолютно законное право уничтожать все, что угрожает нашей территориальной целостности", — сказал Подоляк.

Представитель Банковой отметил, что в контексте прямых ударов по территории россии Украина может сделать это другим путем: украинская армия будет успешно продвигаться вперед, освобождая оккупированные территории, что приведет к нарастанию внутренних и военных конфликтов внутри россии.

Это могут быть и социальные бунты, связанные с недовольством населения политической элитой, и внутриэлитный конфликт, который будет проявляться во взрывах, подрывах, ударах по разным местам. Это не связано с Украиной, это связано с резким разрушением государственной системы управления в самой россии, резким ослаблением силовых вертикалей, резким нарастанием количества проявлений протестных настроений. Это не политические протесты, это социальные, экономические протесты, это конфликтные протесты на всей территории России", — подытожил он.

Напомним, в начале января руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предположил, что вероятные дальнейшие удары по территории России будут "все глубже и глубже". Однако он сможет прокомментировать ответственность своей страны за атаки только после окончания войны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что у Украины есть собственное оружие для уничтожения целей в россии. И ей ничего не помешает это делать.

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