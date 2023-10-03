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Война не помешает: ЕС начнет переговоры о вступлении Украины

3 октября 2023 23:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Война не помешает: ЕС начнет переговоры о вступлении Украины
Флаги Евросоюза и Украины. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Война не помешает официальному Брюсселю и Киеву начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. И это может произойти этой зимой.

Об этом пишет издание Рolitico.

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По данным издания, Евросоюз готовится к началу переговоров с Украиной относительно ее будущего присоединения к блоку. Официально об этом могут сообщить уже в декабре.

Известно, что статус кандидата на членство в ЕС Киев получил в июне. В ноябре комиссия должна опубликовать "отчет о прогрессе". В нем пойдет речь, насколько хорошо Украина и другие кандидаты на членство выполняют условия блока для присоединения. После этого будет объявлено о начале переговоров.

"Политический толчок вокруг этого будет слишком сильным, чтобы отдельные страны-члены противостоять ему. Рабочее предположение состоит в том, что до декабря Европейский Совет решит начать переговоры", — заявил один из чиновников ЕС.

Заметим, для начала переговоров Украина должна выполнить семь условий, в том числе судебную реформу и борьбу с коррупцией. Чиновник ЕС сказал, что на пути к выполнению семи критериев есть обнадеживающий прогресс. Правда, сфера, касающаяся меньшинств, остается проблемной.

Напомним, на заседании министров иностранных дел ЕС в Киеве заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз могут начаться уже этой осенью. Или это может произойти в начале следующего года.

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