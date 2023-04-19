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Резніков підтвердив, що ППО Patriot вже в Україні: деталі

19 квітня 2023 13:59
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Резніков підтвердив, що ППО Patriot вже в Україні: деталі
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Уніан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 19 квітня, Олексій Резніков повідомив, що українське небо стає більш безпечним. В Україну прибули системи ППО "Патріот".

Про це інформує міністр оборони України Олексій Резніков.

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"Патріоти" в Україні

"Патріоти" для патріотів", — написав Олексій Резніков.

Він зазначив, що це результат наполегливої ​​роботи під керівництвом Президента України Володимира Зеленського. Також Олексій подякував колегам: Міністру оборони Ллойду Дж. Остіну, Борису Пісторіусу, Департаменту оборони Німеччини, Кайсі Оллонгрен, а також американському, німецькому і голландському громадянам.

"А ви вмієте візуалізувати мрію? Треба розповісти про це світові і дати йому життя! Саме так сталося з патріотами, ще до великомасштабної війни, ще до мого призначення на найважливішу посаду мого життя у найважливіший момент мого життя. Саме це сталося під час мого візиту до Сполучених Штатів у серпні 2021 року, коли я виконував обов’язки заступника голови уряду з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тоді я вперше сказав нашим партнерам: "Нам потрібні патріоти". Свобода і незалежність нашої країни під загрозою. І що ми почули? Це неможливо! Але неможливе можливо", — розповів міністр оборони України.

Крім цього він додав, що сьогодні наше прекрасне українське небо стає більш безпечним, тому що в Україну прибули системи ППО "Патріот". Українські ППО максимально швидко їх освоїли. 

Нагадаємо, що Німеччина передала Україні другу із чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T (SLM). Це відбулося на Великдень, 16 квітня.

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