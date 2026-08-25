Студентам після відрахування дозволять продовжити навчання в іншому виші: законопроєкт

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

В Україні пропонують законодавчо врегулювати ситуацію, коли студент не завершив навчання в одному університеті, але згодом продовжив здобувати той самий рівень освіти в іншому закладі. Зокрема, таке навчання не повинно вважатися повторним здобуттям освіти, якщо людина не отримала диплом або інший документ про відповідний рівень. Водночас продовжити навчання без порушення послідовності освіти пропонують за тією самою спеціальністю, за якою студент навчався раніше.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

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Змінив університет після відрахування: коли навчання не вважатиметься повторним

Автор законопроєкту зазначає, що чинне законодавство не містить чіткого визначення послідовності здобуття рівнів освіти. Через це виникають різні трактування ситуацій, коли людина була відрахована з університету без завершення освітньої програми, а згодом продовжила навчання в іншому закладі.

У документі пропонують встановити, що певний рівень освіти вважається здобутим лише після успішного завершення відповідної освітньої програми та отримання документа про освіту.

Таким чином, саме факт навчання в університеті без отримання диплома не означатиме, що людина вже здобула відповідний рівень освіти.

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Законопроєкт передбачає, що продовження навчання після відрахування без успішного завершення освітньої програми та отримання документа про освіту не вважатиметься повторним здобуттям цього рівня.

Однак це стосуватиметься випадків, коли людина продовжує навчання за тією самою спеціальністю, за якою навчалася до відрахування. Тобто студент, який не завершив бакалаврат в одному університеті, зможе продовжити його в іншому закладі без порушення послідовності здобуття освіти.

Необхідність змін у пояснювальній записці пов’язують, зокрема, з правовою позицією Верховного суду, викладеною у постанові від 29 жовтня 2025 року у справі №200/5372/24.

Суд дійшов висновку, що навчання на бакалаврському рівні не можна вважати завершеним без успішного виконання освітньої програми та отримання відповідного документа про вищу освіту.

Автор законопроєкту пропонує закріпити цей підхід безпосередньо в законі.

Як писали Новини.LIVE, чоловікам, які мають дитину віком до одного року, пропонують надати право на відстрочку від призову під час мобілізації строком на один рік. Відстрочка діятиме від дня народження дитини до досягнення нею однорічного віку. Ініціатори пояснюють це необхідністю участі батька у догляді за немовлям та підтримки матері після пологів.

Також Раді пропонують визнати національними святинями України не лише релігійні пам’ятки, а й університет та фортеці. Зокрема, серед запропонованих об’єктів — Резиденція митрополитів Буковини і Далмації, Замок Любарта, Кам’янець-Подільська, Хотинська та Аккерманська фортеці. Загалом у переліку передбачено 23 об’єкти культурної спадщини, які можуть отримати особливий статус.