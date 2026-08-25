Студентам после отчисления разрешат продолжить обучение в другом вузе: законопроект

Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

В Украине предлагают законодательно урегулировать ситуацию, когда студент не завершил обучение в одном университете, но впоследствии продолжил получение образования того же уровня в другом учебном заведении. В частности, такое обучение не должно считаться повторным получением образования, если человек не получил диплом или другой документ о соответствующем уровне. В то же время продолжить обучение без нарушения последовательности образования предлагают по той же специальности, по которой студент учился ранее.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

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Сменил университет после отчисления: когда обучение не будет считаться повторным

Автор законопроекта отмечает, что действующее законодательство не содержит четкого определения последовательности получения уровней образования. Из-за этого возникают разные трактовки ситуаций, когда человек был отчислен из университета без завершения образовательной программы, а впоследствии продолжил обучение в другом учебном заведении.

В документе предлагается установить, что определенный уровень образования считается полученным только после успешного завершения соответствующей образовательной программы и получения документа об образовании.

Таким образом, сам факт обучения в университете без получения диплома не будет означать, что человек уже получил соответствующий уровень образования.

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Законопроект предусматривает, чтопродолжение обучения после отчисления без успешного завершения образовательной программы и получения документа об образовании не будет считаться повторным получением этого уровня.

Однако это будет касаться случаев, когда человек продолжает обучение по той же специальности, по которой учился до отчисления. То есть студент, не завершивший бакалавриат в одном университете, сможет продолжить его в другом учебном заведении без нарушения последовательности получения образования.

Необходимость изменений в пояснительной записке связывают, в частности, с правовой позицией Верховного суда, изложенной в постановлении от 29 октября 2025 года по делу № 200/5372/24.

Суд пришел к выводу, что обучение на бакалаврском уровне нельзя считать завершенным без успешного выполнения образовательной программы и получения соответствующего документа о высшем образовании.

Автор законопроекта предлагает закрепить этот подход непосредственно в законе.

Как писали Новини.LIVE, мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до одного года, предлагают предоставить право на отсрочку от призыва во время мобилизации сроком на один год. Отсрочка будет действовать со дня рождения ребенка до достижения им годовалого возраста. Инициаторы объясняют это необходимостью участия отца в уходе за младенцем и поддержке матери после родов.

Также Раде предлагают признать национальными святынями Украины не только религиозные памятники, но и университет и крепости. В частности, среди предложенных объектов — Резиденция митрополитов Буковины и Далмации, Замок Любарта, Каменец-Подольская, Хотинская и Аккерманская крепости. Всего в перечне предусмотрено 23 объекта культурного наследия, которые могут получить особый статус.