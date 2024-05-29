Закон про "іноагентів" у Грузії — у США жорстко відреагували

Речник Державного департаменту США Метью Міллер. Фото: скриншот

Речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Метью Міллер заявив, що його країна засуджує грузинський уряд за ухвалення проросійського закону про "іноагентів" попри вето президентки. Також спікер пригрозив санкціями проти всіх, хто зазіхає на демократичні процеси в Грузії.

Про це повідомляє Укрінформ у вівторок, 28 травня.

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США засуджує грузинський закон про "іноагентів"

"Сьогодні парламент Грузії проголосував за подолання вето, яке президентка Грузії наклала на антидемократичний законопроєкт про іноземний вплив, що не відповідає європейським нормам", — зазначив Міллер.

Він наголосив, що США засуджують такі дії парламенту. За словами речника, тепер "правляча партія "Грузинська мрія" ще більше віддалила країну від шляху європейської інтеграції та проігнорувала євроатлантичні прагнення грузинського народу".

Закон про "іноагентів" загрожує демократії в Грузії

Міллер розповів, що "Грузинська мрія" проігнорувала оцінку Венеціанської комісії Ради Європи та союзників, які заявили, що закон обмежує свободи громадян і ЗМІ.

"Дії правлячої партії, а також антизахідна риторика загрожують демократичній траєкторії Грузії, майбутній економічній безпеці, членству в ЄС, а також ставлять під загрозу відносини Грузії зі США", — підкреслив речник.

Грузія під загрозою санкцій

Спікер нагадав, що держсекретар Ентоні Блінкен нещодавно підтримав візові санкції проти тих, хто підриває демократичні процеси, зокрема їхніх родичів. Також зазначив, що США розпочали комплексний огляд співпраці з Грузією.

"Прикро, що лідери Грузії вирішують відмовитися від кроків, необхідних для просування Грузії в західному напрямку, якого хоче її народ", — додав Міллер.

Нагадаємо, що у вівторок, 28 травня, ЗМІ повідомили про остаточне ухвалення Парламентом Грузії закону про "іноагентів", що відбулося попри вето президентки Грузії Саломе Зурабішвілі.

Наразі в Тбілісі від початку травня продовжились масові протести проти ухваленого урядом закону про "іноагентів".