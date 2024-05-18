Президентка Грузії наклала вето на закон про "іноагентів"

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Президента Грузії Саломе Зурабішвілі наклала право вето на закон про "іноагентів". Напередодні його ухвалив парламент, попри мітинги на вулиці.

Про це Саломе Зурабішвілі сказала під час брифінгу, передає "Радіо Свобода" у суботу, 18 травня.

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Вето на закон про "іноагентів"

Зурабішвілі назвала закон "російським" за "суттю і духом". За її словами, він суперечить "грузинській конституції та всім європейським стандартам".

"Це є перешкодою на нашому європейському шляху. Це вето є цілком законним і сьогодні буде передано до парламенту. Цей закон не підлягає жодним змінам чи вдосконаленням. Отже, є дуже просте вето — цей закон має бути скасований", — наголосила вона.

Тепер цей документ повернеться на розгляд парламенту. Проте, для скасування вето потрібна підтримка 76 депутатів, а у парламентській більшості навіть більше, а саме 83.

Нагадаємо, комітет із юридичних питань парламенту Грузії ухвалив закон "про іноагентів" у остаточному, третьому читанні. Голосування тривало понад хвилину.

Також помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєн висловив готовність Вашингтона співпрацювати з грузинським урядом. Він пропонує разом адаптувати законопроєкт про "іноагентів" до європейських норм.