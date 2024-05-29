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Отношения под угрозой — в США решительно осудили принятие закона об "иноагентах" в Грузии

29 мая 2024 02:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Закон об "иноагентах" в Грузии — в США жестко отреагировали
Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэтью Миллер заявил, что его страна осуждает грузинское правительство за принятие пророссийского закона об "иноагентах", несмотря на вето президента. Также спикер пригрозил санкциями против всех, кто посягает на демократические процессы в Грузии.

Об этом сообщает Укринформ во вторник, 28 мая.

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"Сегодня парламент Грузии проголосовал за преодоление вето, которое президент Грузии наложила на антидемократический законопроект об иностранном влиянии, не соответствующий европейским нормам", — отметил Миллер.

Он подчеркнул, что США осуждают такие действия парламента. По словам спикера, теперь "правящая партия "Грузинская мечта" еще больше отдалила страну от пути европейской интеграции и проигнорировала евроатлантические стремления грузинского народа".

Закон об "иноагентах" грозит демократии в Грузии

Миллер рассказал, что "Грузинская мечта" проигнорировала оценку Венецианской комиссии Совета Европы и союзников, заявивших, что закон ограничивает свободы граждан и СМИ.

"Действия правящей партии, а также антизападная риторика угрожают демократической траектории Грузии, будущей экономической безопасности, членству в ЕС, а также ставят под угрозу отношения Грузии с США", — подчеркнул спикер.

Грузия под угрозой санкций

Спикер напомнил, что госсекретарь Энтони Блинкен недавно поддержал визовые санкции против подрывающих демократические процессы, в том числе их родственников. Также отметил, что США приступили к комплексному обзору сотрудничества с Грузией.

"Досадно, что лидеры Грузии решают отказаться от шагов, необходимых для продвижения Грузии в западном направлении, которого хочет ее народ", — добавил Миллер.

Напомним, что во вторник, 28 мая, СМИ сообщили об окончательном принятии Парламентом Грузии закона об "иноагентах", что произошло несмотря на вето президентки Грузии Саломе Зурабишвили.

Также в Тбилиси с начала мая продолжились массовые протесты против принятого правительством закона об "иноагентах".

США
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закон
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