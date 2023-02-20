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"Відчуваємо підтримку": Зеленський поділився кадрами прибуття Байдена до Києва

20 лютого 2023 14:03
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Зеленський опублікував кадри прибуття Байдена до Маріїнського палацу
Зеленський та Байден у Маріїнському палаці
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Незадовго до роковин повномасштабного вторгнення Джо Байден відвідав Київ з офіційним візитом. Президент Володимир Зеленський відмітив, що зараз Україна як ніколи відчуває підтримку США.

Про це він розповів у своєму Telegram.

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Байден у Києві

Володимир Зеленський наголосив, що візит Джо Байдена в Україну — це знак сильної підтримки.

Під час спільної пресконференції з американським колегою у Києві Зеленський заявив, що сьогоднішні переговори України та США були дуже плідними. Їхні результати вже дуже скоро матимуть відображення на полі бою.

Примітно, що візит Байдена відбувся незадовго до роковин вторгнення рф, тим самим сигналізуючи кремлівському диктатору путіну, що весь західний світ з Україною. 

Нагадаємо, у столиці України 20 лютого з неанонсованим візитом перебуває чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.

Він уже зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема, вони відвідали Стіну пам’яті на Михайлівській площі Києва.

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