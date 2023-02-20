Зеленский опубликовал кадры прибытия Байдена в Мариинский дворец

"Ощущаем поддержку": Зеленский поделился кадрами прибытия Байдена в Киев
Незадолго до годовщины полномасштабного вторжения Джо Байден посетил Киев с официальным визитом. Президент Владимир Зеленский отметил, что сейчас Украина как никогда ощущает поддержку США.
Об этом он рассказал в своем Telegram.
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Байден в Киеве
Владимир Зеленский подчеркнул, что визит Джо Байдена в Украину — это знак сильной поддержки.
Во время совместной пресс-конференции с американским коллегой в Киеве Зеленский заявил, что сегодняшние переговоры Украины и США были очень плодотворными. Их результаты уже очень скоро будут отражены на поле боя.
Примечательно, что визит Байдена состоялся незадолго до годовщины вторжения россии, тем самым сигнализируя кремлевскому диктатору путину, что весь западный мир с Украиной.
Напомним, в столице Украины 20 февраля с неанонсированным визитом находится действующий президент США Джо Байден.
Он уже встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности они посетили Стену памяти на Михайловской площади Киева.