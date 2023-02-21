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Від війни до педофілії: що сказав путін у двогодинному посланні

21 лютого 2023 16:05
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Виступ путіна до федеральних зборів 21 лютого: аналіз
Замість анонсованої години послання розтягнулося майже на дві
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Путін заспівав старих пісень, навіть не оновивши жодне слово — так можна описати звернення очільника держави-терориста росії володимира путіна до федеральних зборів. Він говорив 1 годину 45 хвилин, але зрештою так і не вичавив нічого нового, окрім як звичних пропагандистських штамів про війну із Заходом та НАТО і до збочень та педофілії, як він називає одностатеві шлюби.

Яким було чергове послання путіна і як на нього відреагували в Україні — читайте в Новини.LIVE.

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"Росія не воює з Україною"

Перед початком трансляції послання, речник путіна дмитро песков запевнив, що сам текст ретельно вивчатимуть в усьому світі. Але за фактом путін не сказав жодного нового слова, яким міг би хоч когось здивувати. Тим більше в Україні.

Путін
Фото: Dmitry Astakhov/Pool/REUTERS

Наприклад:

  • Росія крок за кроком, акуратно і послідовно вирішуватиме свої завдання;
  • НАТО почало розширення на схід, США має сотні військових баз по світу, і все це нібито загрожує безпеці росії. А ми захищаємо свій дім та життя людей, а мета Заходу — безмежна влада;
  • Ми не воюємо з народом України, про це я вже багато разів говорив, сам народ України став заручником "київського режиму" та його "західних господарів", котрі фактично окупували цю країну у політичному, військовому, економічному сенсі. Відповідальність за розпалювання українського конфлікту за ескалацію, зростання кількості жертв повністю лежить на "західних елітах і київському режимі";
  • Російський президент висловив думку, що "перемогти росію на полі бою неможливо". При цьому він так і не спромігся розповісти про бодай якісь перемоги російських військ у річній війні проти України;
  • Чим більш далекобійні системи надходитимуть Україні, тим далі ми відсуватимемо загрозу;
  • Захід оголошує збочення, зокрема педофілію, нормою життя. Ми зобов'язані захистити наших дітей від деградації та виродження, і ми зробимо це. У Європі нібито хочуть зробити гендерно нейтрального Бога;
  • Із цікавішого була хіба що заява про припинення росією своєї участі у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. А міноборони росії і "Росатом" повинні забезпечити готовність до випробування російської ядерної зброї, якщо це першими зроблять США;
  • Договір обмежує кількість стратегічних ядерних боєголовок, які можуть розмістити США та росія, а також розгортання ракет наземного та підводного базування та бомбардувальників для їх доставки.
Путін
Фото:Sergei Karpukhin/Pool/REUTERS

Однак ключове слово тут "припиняє дію договору", а не виходить із нього. І путін у своєму посланні фокусував увагу саме на цьому слові "припиняє". Але росія і так неодноразово порушувала цей договір. Зокрема, американці говорили про це у звіті Державного департаменту США. За їхніми словами, росія не надала дозволу на інспектування та відхилила прохання Вашингтона зустрітися, щоб обговорити свої проблеми щодо дотримання.

"Нацисти, марсіани і теорії змови"

Заява російського диктатора володимира путіна про призупинення росії в односторонньому порядку участі в угоді про обмеження ядерних озброєнь між США і рф є черговою спробою шантажу Заходу. Але торгуватися на умовах російської влади ніхто не буде, сказав в коментарі Новини.LIVE політолог, директор Центру прикладних політологічних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Теза про "призупинення" насправді означає: "Я готовий торгуватися". Але торгуватися не будуть. Тим більше — на його умовах. А переговори будуть вести. У російського диктатора зараз практично не залишилося  інструментів тиску на Захід. Якщо відмовитися від ядерної зброї, що далі? Якщо ти почнеш щось робити, проти тебе теж щось зроблять. Не думаю, що цей шантаж не спрацює", — уточнив політолог.

Путін
Фото: Mikhail Metzel/Pool/REUTERS

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у своєму твітері написав, що путін цим посланням до федеральних зборів публічно продемонстрував свою неактуальність і розгубленість і наголосив, що рф перебуває в безумовному "таежном тупике".

"І що перспективних рішень у нього немає й не буде. Бо скрізь "нацисти, марсіани і теорії змови"… Sic transit gloria mundi путіна в парламенті рф", — сказав Подоляк.

"Якщо стисло — вони стратегічно у глухому куті. Наша задача їх вибити з України та покарати за все", — додав очільник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі.

Під час виступу путіна російські окупаційні війська розпочали масований обстріл міста Херсон, ймовірно, із "Градів". Був обстріляний центр Херсона, є влучання у зупинку громадського транспорту, де перебувало  багато людей. Наразі відомо щонайменше про шістьох загиблих.

Фото: Sergei Savostyanov/Pool/REUTERS

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