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От войны до педофилии: что сказал путин в двухчасовом послании

21 февраля 2023 16:05
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Выступление путина к федеральному собранию 21 февраля: анализ
Вместо анонсированного часа послание растянулось почти на два
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Путин спел старые песни, даже не обновив ни слова — так можно описать обращение главы государства-террориста россии владимира путина к федеральному собранию. Он говорил 1 час 45 минут, но в конце концов так и не выдал ничего нового, кроме как привычных пропагандистских штаммов о войне с Западом и НАТО и до извращений и педофилии, как он называет однополые браки.

Каким было очередное послание путина и как на него отреагировали в Украине — читайте в Новини.LIVE.

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"Россия не воюет с Украиной"

Перед началом трансляции послания пресс-секретарь путина Дмитрий Песков заверил, что текст будут тщательно изучать во всем мире. Но по факту путин не сказал ни одного нового слова, которым мог бы кого-то удивить. Тем более, в Украине.

Путін
Фото: Dmitry Astakhov/Pool/REUTERS

К примеру:

  • Россия шаг за шагом, аккуратно и последовательно будет решать свои задачи;
  • НАТО начало расширение на восток, у США есть сотни военных баз по миру, и все это якобы угрожает безопасности россии. А мы защищаем свой дом и жизнь людей, а цель Запада — безграничная власть;
  • Мы не воюем с народом Украины, об этом я уже много раз говорил, сам народ Украины стал заложником "киевского режима" и его "западных хозяев", фактически оккупировавших эту страну в политическом, военном, экономическом смысле. Ответственность за разжигание украинского конфликта за эскалацию, рост числа жертв полностью лежит на "западных элитах и киевском режиме";
  • Российский президент выразил мнение, что "победить россию на поле боя невозможно". При этом он так и не смог рассказать о каких-либо победах российских войск в годовой войне против Украины;
  • Чем более дальнобойные системы будут поступать Украине, тем дальше мы будем отодвигать угрозу;
  • Запад объявляет извращение, в том числе педофилию, нормой жизни. Мы обязаны оградить наших детей от деградации, и мы сделаем это. В Европе хотят сделать гендерно нейтрального Бога;
  • Из более интересного было разве что заявление о прекращении россией своего участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. А минобороны россии и "росатом" должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США.

Однако ключевое слово здесь "прекращает действие договора", а не выходит из него. И путин в своем послании фокусировал внимание именно на этом слове "прекращает". Но рф и так неоднократно нарушала данный договор.

Путін
Фото:Sergei Karpukhin/Pool/REUTERS

В частности, американцы об этом говорили в отчете Государственного департамента США. По их словам, россия не предоставила разрешение на инспектирование и отклонила просьбу Вашингтона встретиться, чтобы обсудить свои проблемы соблюдения.

"Нацисты, марсиане и теории заговора"

Заявление российского диктатора путина о приостановлении россии в одностороннем порядке участия в соглашении об ограничении ядерных вооружений между США и рф является очередной попыткой шантажа Запада. Но торговаться на условиях российских властей никто не будет, сказал в комментарии Новини.LIVE политолог, директор Центра прикладных политологических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Тезис о "приостановке" на самом деле означает: "Я готов торговаться". Но торговаться не будут. Тем более — на его условиях. А переговоры будут вести. У российского диктатора сейчас практически не осталось инструментов давления на Запад. Если отказаться от ядерного оружия, что дальше? Если ты начнешь что-то делать, против тебя тоже что-то сделают. Не думаю, что этот шантаж не сработает", — уточнил политолог.

Путін
Фото: Mikhail Metzel/Pool/REUTERS

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем твиттере написал, что путин данным посланием федеральному собранию публично продемонстрировали свою неактуальность и растерянность и подчеркнул, что рф находится в безусловном "таежном тупике".

"И перспективных решений у него нет и не будет. Потому что везде "нацисты, марсиане и теории заговора"... Sic transit gloria mundi Путина в парламенте рф", — сказал Подоляк.

"Если коротко они стратегически в тупике. Наша задача их выбить из Украины и наказать за все", — добавил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграмм-канале.

Во время выступления путина российские оккупационные войска начали массированный обстрел города Херсона, вероятно, из "Градов". Был обстрелян центр Херсона, есть попадание в остановку общественного транспорта, где находилось много людей. Пока известно по меньшей мере о шести погибших.

Фото: Sergei Savostyanov/Pool/REUTERS

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