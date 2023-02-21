Політолог переклав заяву путіна щодо договору між рф та США про ядерну зброю

Експерт розшифрував заяву путіна про вихід з "ядерного" договору і його наслідки
Заява російського диктатора володимира путіна про призупинення росії в односторонньому порядку участі в угоді про обмеження ядерних озброєнь між США і рф є черговою спробою шантажу Заходу. Але торгуватися на умовах російської влади ніхто не буде.
Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив політолог, директор Центру прикладних політологічних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.
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"Заява путіна про призупинення участі у "ядерному" договорі це — шантаж", — сказав Фесенко.
За його словами, у російського диктатора зараз практично не залишилося інструментів тиску на Захід.
"Але, якщо ти відмовишся від ядерної зброї, що далі? Якщо ти почнеш щось робити, проти тебе теж щось зроблять", — розмірковує Фесенко і додає: "Думаю, що цей шантаж не спрацює".
Водночас він нагадав, що американці ще восени минулого року пропонували російській федерації відновити переговори про продовження цього договору.
"І це могло бути в пакеті якогось мирного компромісу. Однак росіяни не пішли на це, вони відмовилися від переговорів", — констатував аналітик.
І зараз путін, пояснює Фесенко, намагається "слегонца", як у них кажуть, "пошантажувати" Захід, але це виглядає, як кажуть в Китаї, як паперовий тигр".
"Теза про "призупинення" насправді означає: "Я готовий торгуватися". Але торгуватися не будуть. Тим більше — на його умовах. А переговори будуть вести", — резюмував Феснко.
Чим налякав путін
Російський диктатор володимир путін 21 лютого заявив у своєму традиційному щорічному зверненні до депутатів Федеральних зборів російської федерації, що російська федерація призупиняє свою участь в договорі про стратегічну зброю СНО-ІІІ. Країна-агресор не остаточно вийшла з угоди, це лише призупинення до подальших переговорів.
Нагадаємо, що під час свого виступу перед Федеральними зборами російської федерації володимир путін заявив, що мешканці Донецької, Запорізької, Луганської і Херсонської областей України самі винні у війні та анексії, бо це вони самі, на думку путіна, проголосували за "приєднання до росії" на "референдумі".
Також у своїй промові путін згадав про одностатеві шлюби та гендерно-нейтрального бога на Заході.
Крім того, диктатор пообіцяв провести демократичні президентські вибори 2024 року.
Фото: Mikhail Metzel/Pool/REUTERS