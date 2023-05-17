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Выборы в Турции: как результаты сыграли в пользу Эрдогана

17 мая 2023 13:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Выборы в Турции: как результаты сыграли в пользу Эрдогана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обращается к своим поклонникам накануне выборов. Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Состоявшиеся 14 мая выборы в Турции стали огромной победой для действующего президента Реджепа Таипа Эрдогана. Вопреки всем прогнозам, партия Эрдогана и сам лидер страны обеспечили себе большинство в парламенте.

Об этом пишет издание Politico.

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Издание отмечает, что вопреки ожиданиям правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Эрдогана и его Народный альянс, включая Партию националистического движения (MHP), обеспечили себе большинство в парламенте.

Более того, многолетний лидер получил гораздо больше результатов, чем предполагали социологи в первом туре президентских выборов, набрав 49,42 процента по сравнению с его главным оппозиционным соперником, лидером Республиканской народной партии (CHP) Кемалем Килидароглу, получившим 44,95 процента голосов.

"За исключением большого сюрприза, теперь, похоже, Эрдоган одержит победу во втором туре. И, что удивительно, некоторые в Европейском Союзе вздохнут с облегчением", — пишет издание.

Напомним, 15 мая в Турции подвели итоги голосования на выборах президента. Ни один из кандидатов не набрал нужные 50% голосов, поэтому в стране состоится второй тур уже 28 мая.

По прогнозам СМИ, выборы в Турции могут положить конец 20-летнему правлению действующего президента Таипа Эрдогана. Многие выразили возмущение из-за медленной начальной реакции правительства на землетрясения, произошедшие в стране в феврале.

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