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Вибори у Польщі. Моравецький уже проголосував і нагадав про виборчу тишу

15 жовтня 2023 13:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Вибори у Польщі. Моравецький уже проголосував і нагадав про виборчу тишу
Прем'єр-міністр Польщі на виборах. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У неділю, 15 жовтня, у Польщі тривають вибори до парламенту. Під час голосування в одній з дільниць помітили прем'єр-міністра Матеуша Моравецького. 

Про це повідомили кореспонденти Новини.LIVE.

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На відео можна побачити, як польський прем'єр кидає бюлетень у ящик. 

"Пам’ятайте, що будь-які коментарі чи додаткові запитання щодо картки референдуму — будь-кого, включно з членами виборчих комісій — є пропозицією та порушенням виборчої тиші. Про це слід повідомити", — написав прем'єр-міністр на своїй сторінці в Twitter.

Вибори у Польщі

Сьогодні у Польщі тривають вибори до Сейму та Сенату. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 за київським часом та працюватимуть до 22:00. 

Очікується, що в країні та за кордоном загалом можуть проголосувати понад 29 мільйонів громадян, які мають право голосу. 

Відомо, що одночасно з виборами на дільницях також триває референдум. Полякам потрібно відповісти на кілька запитань, що стосуються продажу державних активів іноземним структурам, підвищення пенсійного віку, ліквідації загородження на кордоні між Польщею і Білоруссю, допуску нелегальних іммігрантів з Близького Сходу та Африки до Польщі в рамках механізму ЄС.

Нагадаємо, речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна був змушений подати у відставку. Це сталося після його заяви, що виборчі комісії за кордоном можуть мати проблеми з підрахунком голосів протягом необхідного 24-годинного терміну.

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