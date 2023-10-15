Вибори у Польщі. Моравецький уже проголосував і нагадав про виборчу тишу

Прем'єр-міністр Польщі на виборах. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 15 жовтня, у Польщі тривають вибори до парламенту. Під час голосування в одній з дільниць помітили прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.

Про це повідомили кореспонденти Новини.LIVE.

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На відео можна побачити, як польський прем'єр кидає бюлетень у ящик.

"Пам’ятайте, що будь-які коментарі чи додаткові запитання щодо картки референдуму — будь-кого, включно з членами виборчих комісій — є пропозицією та порушенням виборчої тиші. Про це слід повідомити", — написав прем'єр-міністр на своїй сторінці в Twitter.

Вибори у Польщі

Сьогодні у Польщі тривають вибори до Сейму та Сенату. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 за київським часом та працюватимуть до 22:00.

Очікується, що в країні та за кордоном загалом можуть проголосувати понад 29 мільйонів громадян, які мають право голосу.

Відомо, що одночасно з виборами на дільницях також триває референдум. Полякам потрібно відповісти на кілька запитань, що стосуються продажу державних активів іноземним структурам, підвищення пенсійного віку, ліквідації загородження на кордоні між Польщею і Білоруссю, допуску нелегальних іммігрантів з Близького Сходу та Африки до Польщі в рамках механізму ЄС.

Нагадаємо, речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна був змушений подати у відставку. Це сталося після його заяви, що виборчі комісії за кордоном можуть мати проблеми з підрахунком голосів протягом необхідного 24-годинного терміну.