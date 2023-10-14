Речника МЗС Польщі, який раніше потрапив у дипломатичний скандал з Україною, звільнили

Колишній речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна. Фото: Mateusz Wlodarczyk/Forum

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна був змушений подати у відставку. Це сталося після його заяви, що виборчі комісії за кордоном можуть мати проблеми з підрахунком голосів протягом необхідного 24-годинного терміну.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

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„Na pewno zdarzą się takie komisje, które nie będą tego w stanie zrobić” – przyznaje w rozmowie z @RMF24pl Łukasz Jasina @RzecznikMSZ rzecznik MSZ pytany o kwestię policzenia głosów w komisjach poza granicami kraju. „Nie będę przed państwem taił, że się rzeczywiście bardzo o to… pic.twitter.com/ZarpgrXH0Q — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) October 13, 2023

Що сказав речник МЗС Польщі

Лукаш Ясіна сказав в інтерв’ю кореспонденту RMF FM, що за кордоном "безперечно будуть комісії, які не зможуть підрахувати всі голоси, подані на майбутніх виборах, у встановлений термін — 24 години.

Він зазначив, що про участь у виборах заявила рекордна кількість поляків, які проживають за межами Польщі — приблизно 600 тисяч. Ясіна вважає, що через таку кількість людей комісії можуть не встигнути.

"Я речник, тому я людина, яка спеціалізується на офіційному оптимізмі, але я не буду приховувати від вас, що ми справді дуже хвилюємося з цього приводу, нас хвилюють терміни підрахунку голосів", — заявив тоді тепер уже колишній речник.

Drodzy państwo. Rzecznik prasowy to saper a każdego sapera może wysadzić mina. Kończąc obowiązki Rzecznika MSZ - dziękuję wszystkim. Dobranoc i do usłyszenia. — Łukasz Jasina (@LukaszJasina) October 13, 2023

Вимагав вибачень у Зеленського

Раніше Лукаша Ясіну тимчасово відсторонили від посади через його заяву, в якій він вимагав від Президента України Володимира Зеленського вибачень і більшого каяття за Волинську трагедію. В українському посольстві цю заяву тоді назвали "сумною".

"Я думаю, що з українського боку, і тут я буду дуже дипломатичним, усе ще є нерозуміння, тому що це дуже важливе питання (Волинська трагедія. — Ред.) для поляків на цей момент", — заявляв Ясіна.

На запитання, чи має президент Володимир Зеленський просити вибачення за цю трагедію, він говорив, що раніше Україна цього не робила і Зеленський має взяти на себе більше "відповідальності".

Раніше ми повідомляли, що нещодавно між Україною та Польщею, які з початку повномасштабної війни були союзницями, спалахнула "зернова суперечка". Наразі конфлікт вичерпано.