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Выборы в Польше. Моравецкий уже проголосовал и напомнил об избирательной тишине

15 октября 2023 13:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Выборы в Польше. Моравецкий уже проголосовал и напомнил об избирательной тишине
Премьер-министр Польши на выборах Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В воскресенье, 15 октября, в Польше проходят выборы в парламент. Во время голосования на одном из участков заметили премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Об этом сообщили корреспонденты Новини.LIVE.

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На видео можно увидеть, как польский премьер бросает бюллетень в ящик.

"Помните, что любые комментарии или дополнительные вопросы относительно карты референдума — кого-либо, включая членов избирательных комиссий, — это предложение и нарушение избирательной тишины. Об этом следует сообщить", — написал премьер-министр на своей странице в Twitter.

Выборы в Польше

Сегодня в Польше продолжаются выборы в Сейм и Сенат. Избирательные участки открылись в 08:00 по Киеву и будут работать до 22:00.

Ожидается, что в стране и за рубежом могут проголосовать более 29 миллионов граждан, имеющих право голоса.

Известно, что одновременно с выборами на участках продолжается референдум. Полякам нужно ответить на несколько вопросов, касающихся продажи государственных активов иностранным структурам, повышения пенсионного возраста, ликвидации заграждения на границе между Польшей и Беларусью, допуска нелегальных иммигрантов из Ближнего Востока и Африки в Польшу в рамках механизма ЕС.

Напомним, спикер Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина был вынужден подать в отставку. Это произошло после его заявления, что избирательные комиссии за границей могут испытывать проблемы с подсчетом голосов в течение необходимого 24-часового срока.

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