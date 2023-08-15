Выборы во время войны: чем очередная гонка обернется для политсилы Порошенко

Выборы в парламент 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Уже больше недели, как заявление Стефанчука о возможности провести парламентские выборы в условиях войны, разлетелось заголовками во всех медиа. Тема стихла, когда кроме экспертных мнений от заявления не осталось ничего. Но даже если выборов этой осенью не будет, самое время проанализировать, находятся ли политические силы уже в гонке, устраивая политический пиар на войне.

Новини.LIVE разбиралось, какой электорат сейчас имеет партия "Европейская Солидарность", остались ли они конкурентами "Слуги народа" и помогут ли "сокровища" Порошенко команде выиграть следующие выборы в Раду.

Читайте также:

На старте/на стреме

Все помнят предвыборную гонку Порошенко и Зеленского в 2019 году. Тогда лидер "ЕС" проиграл и очень долго не мог принять факт своего поражения. За политическими баталиями его политсилы и монобольшинства в Раде наблюдали все, но фокус внимания резко перешел с кулуаров на полномасштабную войну.

Политикам на разных уровнях и ветвях власти не оставалось ничего, как объединиться ради общей цели. Но спокойствие длилось недолго, и Порошенко сам поставил себя на старте новой политической гонки.

Лидер партии "ЕС" Петр Порошенко. Фото: Facebook

Как рассказал Новини.LIVE народный депутат от фракции "ЕС" Алексей Гончаренко, он лично против проведения выборов в условиях войны. Но если в "Слуге народа" в следующие избирательные списки попадут не все, учитывая скандалы, то в команде Порошенко все стабильно.

"Конечно, выборы не нужны. Очевидно, что страна должна сконцентрироваться на победе. У нас (во фракции. — Ред.) не вижу проблем каких-то, слава богу, таких, как мы видим в команде слуг — если не Мальдивы, то взятка", — сказал Гончаренко.

Рейтинги политсилы Порошенко напрямую зависят от его собственного рейтинга, ведь "ЕС" — партия исключительно лидерского типа. Об этом в разговоре Новини.LIVE заявил украинский политолог и аналитик Алексей Буряченко. Он считает, что политик с начала войны начал бороться за электорат.

"Действительно Порошенко пытается показать и своему электорату, и потенциально тем людям, которые доверят ему еще раз свой голос, что он сейчас полностью сконцентрирован на помощи армии. Но вопрос в другом — сейчас борьба с коррупцией занимает или первое, или второе место у респондентов во всех социсследованиях. Мы можем ожидать от будущего электронного цикла, что у людей будет проявляться нулевая толерантность к коррупции. Война все не спишет", — сказал Буряченко.

Петр Порошенко. Фото: Facebook

И тут возникает вопрос — Порошенко на старте предвыборной гонки или на стреме, чтобы ему не вспомнили коррупционные кейсы Свинарчуков и Укроборонпрома.

Команда марш/Сорвать карт-бланш

Если считать, что Порошенко во главе "ЕС" начал подготовку к выборам, можно ли считать, что главными конкурентами станут "Слуги народа" во главе с Зеленским? Как мы писали ранее, вероятно, что на следующих выборах в парламент попадет далеко не все монобольшинство. Эксперты вообще считают, что будет новая политическая сила, состоящая из военных.

"Очевидно, что "Слуги народа", как бренда, не будет. А бренд Зеленского будет — "Блок Зеленского", "Дія", еще что-то. Есть разные слухи. Но очевидно, что какая-то политическая команда, которую Зеленский будет вести в парламент, будет присутствовать", — поделился мнением нардеп из "ЕС" Алексей Гончаренко.

Президент Зеленский в Раде. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Даже если "Слуги народа" из-за скандалов потеряли часть своей электоральной поддержки, политолог уверяет, что это все равно не в пользу Порошенко — к нему и количество голосов не перейдет.

Да и вообще следующие выборы будут кардинально отличаться от предыдущих, поэтому не стоит ожидать борьбы комика и шоколадного короля. Война сменила лица.

Петр Порошенко держит в руках молот. Фото: Facebook

"У людей не будет стремления к шоу. И политический вес Порошенко и его политпартии сейчас уже в разы меньше, чем был в прошлом электоральном цикле. Поэтому и внимания к его персоне ни от партии Зеленского, ни от других участников не будет. Я глубоко убежден, что все будут сконцентрированы на вопросах восстановления Украины и смотреть вперед, а не оглядываться назад, разбирая по косточкам коррупционные кейсы, которые были в прошлом", — сказал Буряченко.

Так что же может получить Порошенко? Сорвать куш, как прогнозирует политолог, ему точно не удастся.

"Потенциал увидеть партию Порошенко в ВР в будущем есть. Но рассчитывать на то, что это будут ощутимые проценты, я бы не стал. Прогноз на уровне от 5 до 7-8 %. Это по состоянию на сейчас, когда не понятно, когда будут выборы и какие игроки включатся в избирательную гонку. И чем больше политических проектов, где будут привлечены военные, ориентированные на патриотизм, тем будут уменьшаться шансы партии Порошенко", — подытожил Буряченко.

Когда будут выборы — неизвестно. И то, что политики не поддерживают их проведение в условиях войны, не доказывает то, что они не готовятся к очередной гонке. И даже если у политсилы есть лидерские амбиции, все могут изменить новые лица, которые пока не на старте политической гонки, а на фронте.