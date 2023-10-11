"Ви повинні вибрати": Зеленський прокоментував допомогу від США Україні та Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS

Президент Володимир Зеленський вважає, що не можна порівнювати війну в Україні та Ізраїлі. За його словами, найголовнішою проблемою є те, що західним державам буде складно зосередитися на підтримці обох країн.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Digi24.

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Допомога Україні та Ізраїлю

"Найбільша проблема полягає в тому, що ви не можете зосередитися на багатьох речах одночасно. Ви повинні вибрати, кого ви підтримуєте — грошима, військовою допомогою", — сказав Зеленський.

За його словами, щоб підтримувати поле бою, не можна відкрити багато фронтів.

"Це зрозуміло. Після всього, що сталося, деяким мало. Вони люблять кров, вони не можуть заспокоїтися. Не можна порівнювати одну війну з іншою. Люди, які створюють ці війни, божевільні", — наголосив глава держави.

Що кажуть у США

Головний радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван сказав, що Штати здатні допомагати Ізраїлю та продовжувати підтримку України.

"Ми вважаємо, що Сполучені Штати здатні підтримати Україну в Європі, підтримати наших союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні та підтримати нашого близького союзника Ізраїль у скрутну годину", — наголосив він.

Салліван зазначив, що у США є ресурси, інструменти та можливості, щоб ефективно це робити. Він зауважив, що частина роботи адміністрації Байдена якраз і полягає в тому, аби забезпечити координацію на всіх перелічених напрямах.

За його словами, потрібні для продовження підтримки України ресурси не співмірні з ціною, яку доведеться заплатити, якщо російська агресія пошириться в Європі.

"Тому краще підтримувати українців, які твердо протистоять російській агресії, і робити це на постійній основі, для чого у нас є бюджет. У нас також є бюджет, щоб ми могли забезпечити Ізраїль тим, що йому потрібно. І ми рішуче відкидаємо думку про те, що Сполучені Штати Америки не можуть одночасно підтримати волелюбний народ України і допомагати Державі Ізраїль", — заявив Салліван.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен найближчими днями відвідає Ізраїль. Там він планує поспілкуватися з партнерами.

Також ми писали, 10 жовтня лідери Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки оприлюднили спільну заяву щодо ситуації в Ізраїлі. Вони наголосили, що тероризму не буває виправдання.

Додамо, Сполучені Штати Америки "збільшують підтримку" Ізраїлю, зокрема йдеться про надання систем ППО та боєприпасів. Відповідну заяву зробив високопоставлений чиновник оборони.