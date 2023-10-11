"Вы должны выбрать": Зеленский прокомментировал помощь от США Украине и Израилю

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS

Президент Владимир Зеленский считает, что нельзя сравнивать войну в Украине и Израиле. По его словам, главной проблемой является то, что западным государствам будет сложно сосредоточиться на поддержке обеих стран.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Digi24.

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Помощь Украине и Израилю

"Самая большая проблема состоит в том, что вы не можете сосредоточиться на многих вещах одновременно. Вы должны выбрать, кого вы поддерживаете — деньгами, военной помощью", — сказал Зеленский.

По его словам, чтобы поддерживать поле боя, нельзя открыть много фронтов.

"Это понятно. После всего, что произошло, некоторым мало. Они любят кровь, они не могут успокоиться. Нельзя сравнивать одну войну с другой. Люди, создающие эти войны, сумасшедшие", — подчеркнул глава государства.

Что говорят в США

Главный советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что Штаты способны помогать Израилю и продолжать поддержку Украины.

"Мы считаем, что Соединенные Штаты способны поддержать Украину в Европе, поддержать наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе и поддержать нашего близкого союзника Израиль в трудный час", — подчеркнул он.

Салливан отметил, что у США есть ресурсы, инструменты и возможности, чтобы эффективно это делать. Он отметил, что часть работы администрации Байдена как раз и состоит в том, чтобы обеспечить координацию по всем перечисленным направлениям.

По его словам, необходимые для продолжения поддержки Украины ресурсы не соизмеримы с ценой, которую придется заплатить, если российская агрессия распространится в Европе.

"Поэтому лучше поддерживать украинцев, которые твердо противостоят российской агрессии, и делать это на постоянной основе, для чего у нас есть бюджет. У нас также есть бюджет, чтобы мы могли обеспечить Израиль тем, что ему нужно. И мы решительно отвергаем мысль о том, что Соединенные Штаты Америки не могут одновременно поддержать свободолюбивый народ Украины и помогать Государству Израиль", — заявил Салливан.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни посетит Израиль. Там он намерен пообщаться с партнерами.

Также мы писали, 10 октября лидеры Франции, Германии, Италии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки обнародовали совместное заявление по ситуации в Израиле. Они подчеркнули, что терроризму не бывает оправдания.

Добавим, Соединенные Штаты Америки "увеличивают поддержку" Израиля, в частности речь идет о предоставлении систем ПВО и боеприпасов. Соответствующее заявление сделал высокопоставленный чиновник обороны.