Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow "Тероризму не буває виправдання": країни Заходу зробили спільну заяву щодо ситуації в Ізраїлі arrow

"Тероризму не буває виправдання": країни Заходу зробили спільну заяву щодо ситуації в Ізраїлі

10 жовтня 2023 10:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Тероризму не буває виправдання": країни Заходу зробили спільну заяву щодо ситуації в Ізраїлі
Ізраїльські військові. Фото: REUTERS/Ammar Awad
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 10 жовтня, лідери Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки оприлюднили спільну заяву щодо ситуації в Ізраїлі. Вони наголосили, що тероризму не буває виправдання.

Заява з'явилася на сайті Білого дому.

Читайте також:

Спільна заява країн Заходу

"Сьогодні ми — президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Шольц, прем'єр-міністр Італії Мелоні, прем'єр-міністр Великої Британії Сунак і президент США Байден — висловлюємо нашу непохитну і об'єднану підтримку Державі Ізраїль і наше однозначне засудження ХАМАС і його жахливих терористичних актів", — йдеться в заяві.

Вони наголосили, що терористичні дії ХАМАСу не мають жодного виправдання, легітимності та повинні бути засуджені усіма. За їхніми словами, тероризм ніколи не має виправдання.  

У заяві йдеться, що останніми днями світ з жахом спостерігав, як терористи ХАМАС вбивали сім'ї в їхніх домівках та молодих людей, які насолоджувалися музичним фестивалем. Вони також викрадали літніх жінок, дітей і цілі сім'ї, які зараз утримуються в заручниках.

Франція, Німеччина, Італія, Британія та США підтримуватимуть Ізраїль у його зусиллях захистити себе і свій народ від таких звірств. Лідери країн зазначили, що це не той момент, коли будь-яка ворожа до Ізраїлю сторона може використовувати ці напади для отримання вигоди.

"Ми всі визнаємо законні прагнення палестинського народу і підтримуємо рівну міру справедливості і свободи як для ізраїльтян, так і для палестинців. Але не робіть помилки: ХАМАС не представляє ці прагнення, і він не пропонує палестинському народу нічого, окрім ще більшого терору і кровопролиття", — йдеться у заяві.

Лідери країн Заходу додали, що протягом наступних днів вони будуть залишатися єдиними і скоординованими, разом як союзники і як спільні друзі Ізраїлю, щоб забезпечити країні можливість захистити себе, а також створити умови для мирного і інтегрованого Близькосхідного регіону.

Нагадаємо, війна, яку терористична організація ХАМАС розпочала із Сектора Гази проти Ізраїлю, навряд чи могла бути підготовлена власними силами терористів. А найбільшим вигодонабувачем нинішньої близькосхідної війни є Російська Федерація.

Також ми писали, що Сполучені Штати Америки "збільшують підтримку" Ізраїлю, зокрема йдеться про надання систем ППО та боєприпасів. Відповідну заяву зробив високопоставлений чиновник оборони. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які не відновлюватиме Україна

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз