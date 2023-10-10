Ізраїльські військові. Фото: REUTERS/Ammar Awad

Сьогодні, 10 жовтня, лідери Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки оприлюднили спільну заяву щодо ситуації в Ізраїлі. Вони наголосили, що тероризму не буває виправдання.

Заява з'явилася на сайті Білого дому.

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Спільна заява країн Заходу

"Сьогодні ми — президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Шольц, прем'єр-міністр Італії Мелоні, прем'єр-міністр Великої Британії Сунак і президент США Байден — висловлюємо нашу непохитну і об'єднану підтримку Державі Ізраїль і наше однозначне засудження ХАМАС і його жахливих терористичних актів", — йдеться в заяві.

Вони наголосили, що терористичні дії ХАМАСу не мають жодного виправдання, легітимності та повинні бути засуджені усіма. За їхніми словами, тероризм ніколи не має виправдання.

У заяві йдеться, що останніми днями світ з жахом спостерігав, як терористи ХАМАС вбивали сім'ї в їхніх домівках та молодих людей, які насолоджувалися музичним фестивалем. Вони також викрадали літніх жінок, дітей і цілі сім'ї, які зараз утримуються в заручниках.

Франція, Німеччина, Італія, Британія та США підтримуватимуть Ізраїль у його зусиллях захистити себе і свій народ від таких звірств. Лідери країн зазначили, що це не той момент, коли будь-яка ворожа до Ізраїлю сторона може використовувати ці напади для отримання вигоди.

"Ми всі визнаємо законні прагнення палестинського народу і підтримуємо рівну міру справедливості і свободи як для ізраїльтян, так і для палестинців. Але не робіть помилки: ХАМАС не представляє ці прагнення, і він не пропонує палестинському народу нічого, окрім ще більшого терору і кровопролиття", — йдеться у заяві.

Лідери країн Заходу додали, що протягом наступних днів вони будуть залишатися єдиними і скоординованими, разом як союзники і як спільні друзі Ізраїлю, щоб забезпечити країні можливість захистити себе, а також створити умови для мирного і інтегрованого Близькосхідного регіону.

Нагадаємо, війна, яку терористична організація ХАМАС розпочала із Сектора Гази проти Ізраїлю, навряд чи могла бути підготовлена власними силами терористів. А найбільшим вигодонабувачем нинішньої близькосхідної війни є Російська Федерація.

Також ми писали, що Сполучені Штати Америки "збільшують підтримку" Ізраїлю, зокрема йдеться про надання систем ППО та боєприпасів. Відповідну заяву зробив високопоставлений чиновник оборони.