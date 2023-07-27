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Верховная Рада одобрила отставку Ткаченко

27 июля 2023 14:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Верховная Рада одобрила отставку Ткаченко
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Фото: Александр Ткаченко
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Верховная Рада Украины одобрила отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. При этом вопрос назначения нового министра пока не стоит.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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По словам Железняка, из 323 участвовавших в голосовании депутатов, 321 выразили поддержку этому решению, а только двое были против. При этом он уточнил, что обсуждение кандидатуры следующего министра в ближайшие дни не планируется. 

Что предшествовало

Александр Ткаченко обратился к главе правительства Денису Шмыгалю с просьбой об отставке, указывая на недооценку культуры в период войны. По его мнению, инвестиции в культурное развитие в условиях военных действий столь же критичны, как и в современные военные технологии. Тем же вечером президент Украины, Владимир Зеленский, предложил Шмыгалю подумать о возможных кандидатах на замену Ткаченко.

Напомним, что депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая считает, что история с увольнением министра культуры Александра Ткаченко — это целенаправленная безосновательная атака. По ее словам, это "выгодно предшественникам действующей власти".

 

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