Верховна Рада провалила закон про передачу військового ПДФО з місцевих бюджетів

Верховна Рада України. Фото: Пресслужба Верховної Ради

Сьогодні, 17 жовтня, депутати Верховної Ради України не проголосували за закон ПДФО з місцевих бюджетів для виробництва дронів та снарядів.

Про це повідомляв у своєму Telegram-каналі Ярослав Железняк.

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Законопроєкт про вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів не набрав потрібну кількість голосів. Проголосувало "за" 223 нардепи, законопроєкт направлено на друге читання.

"Збили в цілому мажоритарні депутати", — написав Железняк.

Депутати підтримали скорочені терміни підготовки до повторного другого читання.

Що цьому передувало

Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується спрямувати військовий ПДФО — податок, який держава сплачує за військових, — на закупівлю техніки й власне виробництво зброї.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, це дозволить залучити 25,8 млрд грн цього року і 93,7 млрд грн наступного.

Як ми писали раніше, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на стратегічні відносини України з Польщею не вплинуть результати парламентських виборів.