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Кулеба пояснив, чи вплинуть результати виборів у Польщі на стосунки з Україною

17 жовтня 2023 00:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Кулеба пояснив, чи вплинуть результати виборів у Польщі на стосунки з Україною
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на стратегічні відносини України з Польщею не вплинуть результати парламентських виборів в останній. 

Про це Дмитро Кулеба розповів в ефірі телемарафону.

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Кулеба зазначив, що на стратегічні відносини України з Польщею нічого не має впливу, оскільки "занадто глибокі ці відносини, занадто багато на них всього зав'язано".

"І головне: тактично можна думати одне про одного що завгодно, але стратегічно Польща й Україна не можуть один без одного й не виживуть у цьому жорсткому, жорстокому світі одне без одного", — сказав він.

Міністр додав, що з боку Польщі вже немає негативу щодо зернового питання чи доставки зброї, зокрема немає й у самій країні, адже "у самій Польщі ці розмови були доволі красномовно зупинені в один момент, коли ті, хто про це почав говорити, усвідомили — і їм показали своїх же польські колеги — що вони перетнули межу".

"По-друге, ми цінуємо Польщу й відносини з Польщею, але у нас є інші сусіди, з якими ми також розвиваємо військово-технічне співробітництво, які багато роблять для допомоги Україні. Тому всі ці емоції, будемо сподіватися, залишилися у виборчій кампанії, яка вже завершилась. Тепер у Польщі буде формування коаліції, формування нового уряду. Але це вже інша історія", — наголосив Кулеба.

Нагадаємо, що в Польщі 15 жовтня відбулись парламентські вибори, перемогу на яких здобула партія "Право та Справедливість", однак більшість, схоже, сформує саме опозиція. Та напередодні виборів чимало питань стали наріжним каменем у взаєминах Києва та Варшави, зокрема, це стосується імпорту зерна, постачання зброї, а також допомоги українським переселенцям, які вимушено втекли до Польщі через повномасштабне вторгнення Росії.

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