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Верховная Рада провалила закон о передаче военного НДФЛ из местных бюджетов

17 октября 2023 14:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Верховная Рада провалила закон о передаче военного НДФЛ из местных бюджетов
Верховная рада Украины. Фото: Пресс-служба Верховной Рады
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Сегодня, 17 октября, депутаты Верховной Рады Украины не проголосовали за закон НДФЛ из местных бюджетов для производства дронов и снарядов.

Об этом сообщал в своем Telegram-канале Ярослав Железняк.

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Не утвердили закон

Законопроект об изъятии военного НДФЛ из местных бюджетов не набрал нужное количество голосов. Проголосовало "за" 223 нардепа и законопроект направлен на второе чтение.

"Сбили в целом мажоритарные депутаты", — написал Железняк.

Депутаты поддержали сокращенные сроки подготовки к повторному второму чтению.

Что этому предшествовало

Кабмин подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается направить военный НДФЛ — налог, который государство платит за военных — на закупку техники и собственное производство оружия.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, это позволит привлечь 25,8 млрд грн в этом году и 93,7 млрд грн в следующем.

Как мы писали ранее, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на стратегические отношения Украины с Польшей не повлияют результаты парламентских выборов.

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