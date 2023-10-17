Верховная Рада провалила закон о передаче военного НДФЛ из местных бюджетов
Сегодня, 17 октября, депутаты Верховной Рады Украины не проголосовали за закон НДФЛ из местных бюджетов для производства дронов и снарядов.
Об этом сообщал в своем Telegram-канале Ярослав Железняк.
Не утвердили закон
Законопроект об изъятии военного НДФЛ из местных бюджетов не набрал нужное количество голосов. Проголосовало "за" 223 нардепа и законопроект направлен на второе чтение.
"Сбили в целом мажоритарные депутаты", — написал Железняк.
Депутаты поддержали сокращенные сроки подготовки к повторному второму чтению.
Что этому предшествовало
Кабмин подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается направить военный НДФЛ — налог, который государство платит за военных — на закупку техники и собственное производство оружия.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, это позволит привлечь 25,8 млрд грн в этом году и 93,7 млрд грн в следующем.
Как мы писали ранее, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на стратегические отношения Украины с Польшей не повлияют результаты парламентских выборов.
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