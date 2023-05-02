Народні депутати України у Верховній Раді. Фото: Вікіпедія

Сьогодні, 2 травня, Верховна Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії. Депутати закликали ООН, ЄС, уряди демократичних країн підтримати засудження політики рашизму.

Про це інформує Верховна Рада України.

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Зазначається, що відповідну заяву сьогодні підтримали 281 народний депутат.

Результати рішення депутатами Верховної Ради України. Фото: Олексій Гончаренко

У заяві Рада звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практики рашизму.

"У квітні минулого року я подавав законопроєкт про заборону рашизму, і зараз проголосована Постанова", — написав Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, що в Україні продовжили строк мобілізації та воєнний стан. Сьогодні, 2 травня, за це проголосувало більшість депутатів Верховної Ради.