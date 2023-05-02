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Верховна Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії

2 травня 2023 16:58
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Верховна Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії
Народні депутати України у Верховній Раді. Фото: Вікіпедія
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 2 травня, Верховна Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії. Депутати закликали ООН, ЄС, уряди демократичних країн підтримати засудження політики рашизму.

Про це інформує Верховна Рада України.

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Засудження рашизму

Зазначається, що відповідну заяву сьогодні підтримали 281 народний депутат.

голосування
Результати рішення депутатами Верховної Ради України. Фото: Олексій Гончаренко

У заяві Рада звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практики рашизму.

"У квітні минулого року я подавав законопроєкт про заборону рашизму, і зараз проголосована Постанова", — написав Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, що в Україні продовжили строк мобілізації та воєнний стан. Сьогодні, 2 травня, за це проголосувало більшість депутатів Верховної Ради.

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