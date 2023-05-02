Народные депутаты Украины в Верховной Раде. Фото: Википедия

Сегодня, 2 мая, Верховная Рада официально признала рашизм государственной идеологией России. Депутаты призвали ООН, ЕС, правительства демократических стран поддержать осуждение политики рашизма.

Об этом информирует Верховная Рада Украины.

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Отмечается, что соответствующее заявление сегодня поддержали 281 народный депутат.

Результаты решения депутатами Верховной Рады Украины. Фото: Алексей Гончаренко

В заявлении Совет обращается в Организацию Объединенных Наций, Европейский Парламент, Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Парламентскую Ассамблею НАТО, правительства и парламенты иностранных государств с призывом поддержать осуждение идеологии, политики и практики рашизма.

"В апреле прошлого года я подавал законопроект о запрете рашизма, и сейчас проголосовано Постановление", — написал Алексей Гончаренко.

Напомним, что в Украине продлили срок мобилизации и военное положение. Сегодня, 2 мая, за это проголосовало большинство депутатов Верховной Рады.