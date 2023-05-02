Верховная Рада официально признала рашизм государственной идеологией России
Сегодня, 2 мая, Верховная Рада официально признала рашизм государственной идеологией России. Депутаты призвали ООН, ЕС, правительства демократических стран поддержать осуждение политики рашизма.
Об этом информирует Верховная Рада Украины.
Осуждение рашизма
Отмечается, что соответствующее заявление сегодня поддержали 281 народный депутат.
В заявлении Совет обращается в Организацию Объединенных Наций, Европейский Парламент, Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Парламентскую Ассамблею НАТО, правительства и парламенты иностранных государств с призывом поддержать осуждение идеологии, политики и практики рашизма.
"В апреле прошлого года я подавал законопроект о запрете рашизма, и сейчас проголосовано Постановление", — написал Алексей Гончаренко.
Напомним, что в Украине продлили срок мобилизации и военное положение. Сегодня, 2 мая, за это проголосовало большинство депутатов Верховной Рады.