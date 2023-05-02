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В Україні продовжили мобілізацію та воєнний стан

2 травня 2023 16:29
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
В Україні продовжили мобілізацію та воєнний стан
Українські військові на шикуванні. Фото: President Of Ukraine/Flickr
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

В Україні продовжили строк мобілізації та воєнний стан. Сьогодні, 2 травня, за це проголосувало більшість депутатів Верховної ради.

Про це інформує народний депутат України Олексій Гончаренко.

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Продовження мобілізації в Україні

Сьогодні, 2 травня, народні депутати України проголосували за продовження строку проведення мобілізації.

Зазначається, що 333 народні депутати проголосували "за", один — утримався і 31 — не голосували.

голосування
Результати голосування народними депутатами України. Фото: Олексій Гончаренко

Минулого разу мобілізаційний строк продовжили з 19 лютого 2023 року. Проведення загальної мобілізації відбувається протягом 90 днів. Цей Указ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

Нагадаємо, що у законопроєкт про затвердження указів щодо продовження терміну дії воєнного стану додано нові деталі. Таким чином продовжать також і мобілізацію.

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