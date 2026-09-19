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Головна Політика Верховна Рада не проводитиме пленарних засідань до 1 жовтня

Верховна Рада не проводитиме пленарних засідань до 1 жовтня

Ua ru
19 вересня 2026 12:20
Ексклюзив
Верховна Рада не проводитиме пленарних засідань до 1 жовтня: деталі
Пленарні засідання Верховної Ради. Фото: Вячеслав Рубльов/Facebook

Верховна Рада найближчі три тижні не проводитиме пленарних засідань, а депутати зосередяться на опрацюванні проєкту державного бюджету на 2027 рік. До 1 жовтня парламентарі мають вивчити документ та підготувати власні пропозиції й правки.

Про це в ефірі Вечір.LIVE повідомив народний депутат від "Слуги народу", член аграрного комітету Дмитро Соломчук.

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Депутати працюватимуть над держбюджетом

Дмитро Соломчук ексклюзивно розповів кореспондентці Новини.LIVE в прямому ефірі, чому депутати Верховної Ради найближчі три тижні не проводитимуть пленарних засідань. Стало відомо, що кожен представник парламенту має опрацювати поданий урядом проєкт бюджету відповідно до свого напрямку роботи.

"Кожен по своєму напрямку діяльності має вивчити бюджет, поданий урядом. Я саме в сільгоспнапрямку, щоб подати відповідні правки, тому що це можливо тільки до 1 жовтня", — зазначив нардеп.

Після цього парламентарі продовжать роботу в комітетах над проєктом держбюджету та відповідними законопроєктами.

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Народний депутат від "Слуги народу" заявив про скорочення допомоги аграріям. Окремо він звернув увагу на фінансування аграрного сектору. За його словами, уряд у проєкті бюджету на 2027 рік скоротив видатки на допомогу аграріям.

Ним було зазначено, що після складного 2026 року скорочувати підтримку аграріїв не варто. Він планує підготувати відповідні пропозиції під час роботи над бюджетом.

Новини.LIVE писали, також Дмитро Соломчук повідомляв, що наразі в Україні пріоритетне фінансування спрямовують на військові та соціальні видатки, тоді як інші витрати тимчасово призупинені. Додаткове фінансування від міжнародних партнерів очікують у жовтні, а частину необхідних коштів планують отримати завдяки законопроєктам, які вже ухвалила Верховна Рада.

Новини.LIVE інформували, що запланована на 18 вересня година запитань до уряду у Верховній Раді не відбулася. Відомо, щасідання парламенту скасували без попереднього повідомлення, а перед парламентарями цього дня мав виступити міністр освіти і науки Андрій Бутенко.

Верховна Рада держбюджет Слуга народу народні депутати бюджет
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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