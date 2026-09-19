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Главная Политика Верховная Рада не будет проводить пленарные заседания до 1 октября

Верховная Рада не будет проводить пленарные заседания до 1 октября

Ua ru
19 сентября 2026 12:20
Эксклюзив
Верховная Рада не будет проводить пленарные заседания до 1 октября: подробности
Пленарные заседания Верховной Рады. Фото: Вячеслав Рублев/Facebook

Верховная Рада в ближайшие три недели не будет проводить пленарных заседаний, а депутаты сосредоточатся на рассмотрении проекта государственного бюджета на 2027 год. До 1 октября парламентарии должны изучить документ и подготовить собственные предложения и поправки.

Об этом в эфире Вечір.LIVE сообщил народный депутат от партии "Слуга народа", член аграрного комитета Дмитрий Соломчук.

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Депутаты будут работать над госбюджетом

Дмитрий Соломчук в прямом эфире эксклюзивно рассказал корреспондентке Новини.LIVE, почему депутаты Верховной Рады в ближайшие три недели не будут проводить пленарные заседания. Стало известно, что каждый представитель парламента должен изучить представленный правительством проект бюджета в соответствии со своим направлением работы.

"Каждый в рамках своего направления деятельности должен изучить бюджет, представленный правительством. Я занимаюсь сельскохозяйственным направлением, чтобы внести соответствующие поправки, ведь это возможно только до 1 октября", — отметил народный депутат.

После этого парламентарии продолжат работу в комитетах над проектом госбюджета и соответствующими законопроектами.

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Народный депутат от партии "Слуга народа" заявил о сокращении помощи аграриям. Отдельно он обратил внимание на финансирование аграрного сектора. По его словам, правительство в проекте бюджета на 2027 год сократило расходы на помощь аграриям.

Он отметил, что после сложного 2026 года сокращать поддержку аграриев не стоит. Он планирует подготовить соответствующие предложения в ходе работы над бюджетом.

Новини.LIVE писали также, что Дмитрий Соломчук заявлял, что в настоящее время в Украине приоритетное финансирование направляется на военные и социальные расходы, тогда как другие расходы временно приостановлены. Дополнительное финансирование от международных партнеров ожидают в октябре, а часть необходимых средств планируют получить благодаря законопроектам, которые уже приняла Верховная Рада.

Новини.LIVE сообщали, что запланированный на 18 сентября час вопросов к правительству в Верховной Раде не состоялся. Известно, что заседание парламента отменили без предварительного уведомления, а перед парламентариями в этот день должен был выступить министр образования и науки Андрей Бутенко.

Верховная Рада госбюджет Слуга народа народные депутаты бюджет
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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