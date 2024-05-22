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Верховна Рада не підтримала покарання за порушення комендантської години

22 травня 2024 12:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україні не будуть карати за порушення комендантської години
Верховна Рада України. Фото: golos.com.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Верховна Рада України у середу, 22 травня, не підтримала у другому читанні законопроєкт щодо запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Він вважається відхиленим повністю.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

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Адмінвідповідальність за порушення комендантської години

За словами Железняка, "за" було лише 190 голосів. До того ж повернення теж не підтримали — 216 голосів. 

Нардеп розповів, що законопроєктом хотіли запровадити адмінвідповідальність за порушення заходів режиму воєнного стану, у тому числі комендантської години у вигляді штрафу.  

Підсумки голосування за запровадження відповідальності за порушення комендатської години
Підсумки голосування. Фото: t.me/yzheleznyak

"Протоколи складатиме поліція, притягуватиме суд. Законопроєкт передбачає доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею 210-2, установивши адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень), та порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану", — йдеться в законопроєкті, який не підтримали.

Також хотіли надати право органам поліції проводити адміністративне затримання щодо порушників комендантської години.

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Допис Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Львівщині відбулися значні зміни в системі комендатур. Також оновились правила видачі перепусток, що регулюють пересування під час комендантської години під час воєнного стану.

Також 9 травня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану та мобілізації. Тепер норми будуть чинні до 11 серпня.

Верховна Рада
Ярослав Железняк
українці
Україна
нардепи
комендантська година

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