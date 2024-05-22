В Украине не будут наказывать за нарушение комендантского часа

Верховная рада Украины. Фото: golos.com.ua

Верховная Рада Украины в среду, 22 мая, не поддержала во втором чтении законопроект о введении административной ответственности за нарушение комендантского часа. Он считается отклоненным полностью.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Читайте также:

Админответственность за нарушение комендантского часа

По словам Железняка, "за" было всего 190 голосов. К тому же возвращение тоже не поддержали — 216 голосов.

Нардеп рассказал, что законопроектом хотели ввести админответственность за нарушение мер режима военного положения, в том числе комендантского часа в виде штрафа.

Итоги голосования. Фото: t.me/yzheleznyak

"Протоколы будет составлять полиция, привлекать суд. Законопроект предусматривает дополнение Кодекса Украины об административных правонарушениях новой статьей 210-2, установив административную ответственность за нарушение гражданами комендантского часа (запрета пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений), и нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения", — говорится в законопроекте, который не поддержали.

Также хотели предоставить право органам полиции проводить административное задержание в отношении нарушителей комендантского часа.

Пост Железняка. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области произошли значительные изменения в системе комендатур. Также обновились правила выдачи пропусков, регулирующих передвижение во время комендантского часа во время военного положения.

Также 9 мая Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации. Теперь нормы будут действовать до 11 августа.