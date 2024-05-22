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Рада проголосувала за створення комісії з питань фортифікаційних споруд

22 травня 2024 11:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Верховна Рада проголосувала за створення комісії з питань фортифікацій — деталі
Засідання Верховної Ради України. Ілюстративне фото: УНІАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Верховна Рада України у середу, 22 травня, проголосувала за створення тимчасової спеціальної комісії з питань фортифікаційних споруд. У неї увійдуть деякі народні депутати. 

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

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За словами Гончаренка, "за" проголосували 277 нардепів.

Підсумки голосування за створення комісії з питань фортифікацій
Підсумки голосування. Фото: t.me/yzheleznyak

"Не дамо можливості нікому забути про фортифікації. Дуже важлива ініціатива, яку ми вибороли", — зазначив нардеп.

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Нардепи, які увійдуть до складу комісії. Фото: t.me/oleksiihoncharenko
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Допис Гончаренка. Фото: скриншот

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що головою призначений Микола Задорожній від партії "Слуга Народу".

За його словами, до складу увійшли вісім нардепів від цієї партії, та по одному представнику від всіх фракцій та груп ВРУ.

До повноважень ТСК відносяться, вивчення обставин та підготовки питань щодо:

  • потреб сектору безпеки і оборони у безпілотних літальних апаратах та формування державного замовлення на виробництво та закупівлю безпілотних літальних апаратів;
  • аналізу практики розподілу, передачі, постачання та взяття на баланс безпілотних літальних апаратів військовим частинам та підрозділам ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
  • облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільового використання коштів виділених на їх облаштування.
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Допис Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харківській області на кордоні з РФ було знайдено невикористані "зуби дракона". Синєгубов розповів про встановлення тетраедрів у 2023 і 2024 роках.

Раніше ми повідомляли про те, що в Центрі протидії дезінформації спростували чутки про відсутність ліній оборони в Харківській області.

Верховна Рада
Олексій Гончаренко
війна
українці
Україна
нардепи

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