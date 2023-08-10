Верховная Рада разрешила украинцам разводиться во время беременности

Беременная женщина с семьей. Фото: росСМИ

В четверг, 10 августа Верховная Рада Украины утвердила нововведения в Семейном кодексе. Теперь развод станет возможным даже при беременности супруги или в первые 12 месяцев после прихода ребенка на свет.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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По словам нардепа, изменение в законе получило одобрение от 232 депутатов.

Этот шаг предпринят для устранения препятствий, связанных с вступлением в брак или его завершением, и также служит мерой по предотвращению домашнего насилия.

Ранее закон Украины защищал семейные отношения, запрещая развод в течение беременности и года после рождения ребенка. Это делалось в надежде, что появление малыша может укрепить отношения между партнерами.

Тем не менее существовали некоторые случаи, когда развод был разрешен: например, если ребенка признавали чужим по отцовству или если один из партнеров совершал преступное действие против другого или ребенка.

Напомним, что в Верховной Раде закончились все юридические процедуры по исключению нардепов Анатолия Гунько и Богдана Торохтия из фракции "Слуга народа". Такое решение поддержало большинство депутатов фракции.