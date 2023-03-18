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Верещук звернулася до російської омбудсменки: які умови вона пропонує

18 березня 2023 20:35
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук публічно звернулася до російської омбудсменки Тетяни Москалькової та російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової. Вона просить передати Україні певну інформацію щодо українських дітей.

Про це Ірина Верещук повідомила на своєму каналі у Telegram.

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Заява Ірини Верещук

Ірина Верещук просить російських посадовиць надати певну інформацію стосовно дітей-сиріт і тих дітей, які позбавлені опіки батьків, що були вивезені в росію.

"Публічно звертаюся до російського уповноваженого з прав людини Тетяни Москалькової та російського уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Пропоную невідкладно передати українській стороні списки всіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які: 1) на 24.02.2022 були громадянами України до 18 років включно; 2) зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях України; 3) були вивезені з тимчасово окупованих територій України на російську територію", — йдеться у заяві Верещук.

Таку інформацію вона просить надіслати на електронну адресу Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій. 

Нагадаємо, окупанти продовжують депортувати українських дітей з тимчасово окупованих територій на територію росії. Вони зманюють їх тим, що відвезуть на "відпочинок" або "лікування".

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