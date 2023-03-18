Верещук обратилась к российской омбудсменке: какие условия она предлагает
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук публично обратилась к российской омбудсменке Татьяне Москальковой и российской уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой. Она просит передать Украине определенную информацию об украинских детях.
Об этом Ирина Верещук сообщила на своем канале в Telegram.
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Заявление Ирины Верещук
Ирина Верещук просит российских должностных лиц предоставить определенную информацию о детях-сиротах и о детях, которые лишены опеки родителей, вывезенных в россию.
"Публично обращаюсь к российскому уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и российскому уполномоченному по правам детей Марии Львовой-Беловой. Предлагаю безотлагательно передать украинской стороне списки всех детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые: 1) на 24.02.2022 были гражданами Украины, до 18 лет включительно, 2) сейчас находятся на временно оккупированных территориях Украины, 3) были вывезены из временно оккупированных территорий Украины на российскую территорию", — говорится в заявлении Верещук.
Такую информацию она просит отправить по электронному адресу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.
Напомним, кафиры продолжают депортировать украинских детей с временно оккупированных территорий на территорию России. Они обманывают их тем, что отвезут на "отдых" или "лечение".