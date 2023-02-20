Візит Байдена в Київ: Веніславський оцінив приїзд президента США

Веніславський оцінив візит Байдена в Київ

Візит президента США Джо Байдена до України, який відбувся 20 лютого, можна вважати вироком російській військовій загрозі. Адже лідер найсильнішої держави світу показав, що жодна риторика росії на нього не діє.

Про це Новини.LIVE заявив член комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.



"Візит Байдена знаковий з кількох причин. Практично ніхто не знав про те, що Байден перебуває у Києві і це надзвичайно висока оцінка державній охороні, СБУ. Бо це стало несподіванкою не лише для пересічних громадян, а й для поважних представників влади. Сам факт неочікуваного для росіян візиту Байдена став своєрідною реакцією американського президента та уряду на ту риторику і погрози, які ми чуємо з уст рф — про те, що нібито Україна втрачає рівень підтримки", — сказав Веніславський.

За його словами, Байден продемонстрував світу, що жодна російська риторика ні на кого не діє.

"Коли президент найпотужнішої держави світу, мабуть, найбільш охоронювана у світі особа прибула на територію держави, яка є суб'єктом терористичних ракетних атак — то це з точки зору військового контексту вирок російській військовій загрозі", — сказав Веніславський.

Нагадаємо, 20 лютог президент США Джо Байден з офіційним візитом прибув до Києва. Він зустрівся із Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською.