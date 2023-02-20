Визит Байдена в Киев: Вениславский оценил приезд президента США

Вениславский оценил визит Байдена в Киев

Состоявшийся 20 февраля визит президента США Джо Байдена в Украину можно считать приговором российской военной угрозы. Ведь лидер самого сильного государства в мире показал, что ни одна риторика россии на него не действует.

Об этом Новини.LIVE заявил член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.



"Визит Байдена знаковый по нескольким причинам. Практически никто не знал о том, что Байден находится в Киеве и это чрезвычайно высокая оценка государственной охране, СБУ. Это стало неожиданностью не только для рядовых граждан, но и для уважаемых представителей власти. Сам факт неожиданного для россиян визита Байдена стал своеобразной реакцией американского президента и правительства на ту риторику и угрозы, которые мы слышим из уст россии — о том, что якобы Украина теряет уровень поддержки», — сказал Вениславский.

По его словам, Байден продемонстрировал миру, что ни одна российская риторика ни на кого не действует.

"Когда президент самого мощного государства мира, пожалуй, наиболее охраняемый в мире человек прибыл на территорию государства, которое является субъектом террористических ракетных атак — это с точки зрения военного контекста приговор российской военной угрозе", — сказал Вениславский.

Напомним, 20 февраля президент США Джо Байден с официальным визитом прибыл в Киев. Он встретился с Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской.