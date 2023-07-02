Велика Британія може порушити ядерну угоду з Іраном, — The Guardian

Жінки в Ірані. Фото: росЗМІ

Цілком ймовірно, що Велика Британія разом з іншими європейськими країнами заявлять про свій намір вперше відступити від ядерного договору з Іраном, укладеного у 2015 році. Замість зняття санкцій проти Ірану за його ракетну діяльність ці країни налаштовані зберегти обмеження.

Про це пише The Guardian.

Читайте також:

Ядерна угода

У повідомленні наголошується, що дипломатичні представники ЄС та Великої Британії пояснюють свою готовність відмовитися від згаданого договору тим, що саме Іран став першим, хто порушив умови Спільного всеосяжного плану дій. Вони стверджують, що Іран надав безпілотники Росії для використання під час її агресії проти України. Ба більше, вони висловлюють побоювання щодо можливої передачі Росії іранських балістичних ракет у майбутньому.

Ядерний акт 2015 року передбачав набір дат, на які заплановано скасування певних санкцій проти правових суб'єктів з боку Заходу. Однак у 2015 році не передбачалося такого масштабного порушення угоди.

Договір обмежував збагачення урану рівня 3,67%, тоді як Іран збільшив цей показник до 60%.

Термін дії санкцій з боку ЄС закінчується 18 жовтня відповідно до резолюції ООН, яка підтримала ядерну угоду 2015 року. Санкції були спрямовані на те, щоб Іран утримався від дій щодо створення балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зайнявся розслідуванням інформації про співпрацю британських та іранських вишів на користь ВПК цієї азійської країни. Завдяки цій співпраці Іран зміг удосконалити свою програму дронів-камікадзе.