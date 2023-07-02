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Великобритания может нарушить ядерную сделку с Ираном, — The Guardian

2 июля 2023 23:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Великобритания может нарушить ядерную сделку с Ираном, — The Guardian
Женщины в Иране. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вполне вероятно, что Великобритания вместе с другими европейскими странами заявят о своем намерении впервые отступить от ядерного договора с Ираном, заключенного в 2015 году. Вместо снятия санкций против Ирана за его ракетную деятельность, эти страны настроены сохранить ограничения.

Об этом пишет The Guardian.

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Ядерная сделка

В сообщении указывается, что дипломатические представители ЕС и Великобритании объясняют свою готовность отказаться от упомянутого договора тем, что именно Иран стал первым, кто нарушил условия Совместного всеобъемлющего плана действий. Они утверждают, что Иран предоставил беспилотники России для использования в ходе ее агрессии против Украины. Более того, они выражают опасения относительно возможного передачи России иранских баллистических ракет в будущем.

Ядерный акт 2015 года предусматривал набор дат, на которые было запланировано отмена определенных санкций против правовых субъектов со стороны Запада. Однако в 2015 году не предполагалось такого масштабного нарушения соглашения.

Договор ограничивал обогащение урана до уровня 3,67%, в то время как Иран увеличил этот показатель до 60%.

Срок действия санкций со стороны ЕС заканчивается 18 октября, в соответствии с резолюцией ООН, которая поддержала ядерную сделку 2015 года. Санкции были направлены на то, чтобы Иран воздержался от действий по созданию баллистических ракет, способных нести ядерное оружие.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак занялся расследованием информации о сотрудничестве британских и иранских вузов в пользу ВПК этой азиатской страны. Благодаря этому сотрудничеству Иран смог усовершенствовать свою программу дронов-камикадзе.

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