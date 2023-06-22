Иран для своих дронов использует разработки британских вузов, — СМИ

Один из иранских дронов, прилетевший в Харьков. Фото: Reuters/Vyacheslav Madiyevskyy/File Photo

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак занялся расследованием информации о сотрудничестве британских и иранских вузов в пользу ВПК этой азиатской страны. Благодаря этому сотрудничеству Иран смог усовершенствовать свою программу дронов-камикадзе.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

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Британское правительство занялось расследованием обвинений в адрес британских университетов по сотрудничеству с Ираном.

Речь идет о том, что разработки некоторых вузов Великобритании могли использоваться иранским военно-промышленным комплексом для модернизации и усовершенствования программы беспилотников-камикадзе Shahed.

Представитель правящей Консервативной партии Дэвид Дэвис призвал премьер-министра Риши Сунака "принять меры, чтобы остановить провал нашего режима санкций, прежде чем он нанесет еще какой-либо вред".

Детали сотрудничества

Издание процитировало израильских коллег из Jewish Chronicle, в расследовании которых говорилось о сотрудничестве британских ученых с двумя высшими учебными заведениями Ирана.

Университета Шахида Бехешти;

Технологического университета Шарифа.

Именно это сотрудничество, отмечали журналисты, может помогать иранскому режиму строить ударные беспилотники, которые сейчас используются в войне против Украины Российской Федерацией.

Напомним, вчера, 21 июня, стало известно, что Великобритания предоставит Украине новый пакет помощи в 3 млрд долларов.