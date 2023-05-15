Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Большая семерка договорилась о новых санкциях против российской энергетики arrow

Большая семерка договорилась о новых санкциях против российской энергетики

15 мая 2023 10:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Большая семерка договорилась о новых санкциях против российской энергетики
Встреча министров финансов стран-членов Большой семерки. Фото: Reuters/Kazuhiro Nogi/Pool
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Лидеры Большой семерки на саммите в Японии объявят о новых санкциях против России. Эти санкции будут касаться энергетической сферы страны-агрессора и экспорта товаров и технологий, необходимых для военно-промышленного комплекса РФ.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Читайте также:

Новые санкции против России

По информации источника информагентства, лидеры страны Группы семи планируют ужесточить санкции против Российской Федерации.

Это решение будет принято на саммите, который пройдет в Японии на этой неделе.

На какие отрасли РФ будет направлен удар

Новые антироссийские санкции Большой семерки будут касаться энергетической отрасли и экспорта, необходимого для военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

Так, санкционные ограничения постараются уменьшить производство энергии в России в будущем, а также ограничить экспорт в страну-агрессор товаров и продуктов, необходимых для поддержания боеспособности российской оккупационной армии.

Кроме того, санкции, которые будут объявлены во время саммита 19-21 мая, будут направлены на третьи страны, которые помогают России обходить санкции Запада.

Напомним, что Великобритания на встрече министров иностранных дел Большой семерки напомнила о ядерных угрозах России. Британская делегация подчеркнула, что G7 должна быть готова к любым шагам РФ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас