Большая семерка договорилась о новых санкциях против российской энергетики
Лидеры Большой семерки на саммите в Японии объявят о новых санкциях против России. Эти санкции будут касаться энергетической сферы страны-агрессора и экспорта товаров и технологий, необходимых для военно-промышленного комплекса РФ.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Новые санкции против России
По информации источника информагентства, лидеры страны Группы семи планируют ужесточить санкции против Российской Федерации.
Это решение будет принято на саммите, который пройдет в Японии на этой неделе.
На какие отрасли РФ будет направлен удар
Новые антироссийские санкции Большой семерки будут касаться энергетической отрасли и экспорта, необходимого для военно-промышленного комплекса страны-агрессора.
Так, санкционные ограничения постараются уменьшить производство энергии в России в будущем, а также ограничить экспорт в страну-агрессор товаров и продуктов, необходимых для поддержания боеспособности российской оккупационной армии.
Кроме того, санкции, которые будут объявлены во время саммита 19-21 мая, будут направлены на третьи страны, которые помогают России обходить санкции Запада.
Напомним, что Великобритания на встрече министров иностранных дел Большой семерки напомнила о ядерных угрозах России. Британская делегация подчеркнула, что G7 должна быть готова к любым шагам РФ.