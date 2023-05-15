Большая семерка договорилась о новых санкциях против российской энергетики

Встреча министров финансов стран-членов Большой семерки. Фото: Reuters/Kazuhiro Nogi/Pool

Лидеры Большой семерки на саммите в Японии объявят о новых санкциях против России. Эти санкции будут касаться энергетической сферы страны-агрессора и экспорта товаров и технологий, необходимых для военно-промышленного комплекса РФ.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Новые санкции против России

По информации источника информагентства, лидеры страны Группы семи планируют ужесточить санкции против Российской Федерации.

Это решение будет принято на саммите, который пройдет в Японии на этой неделе.

На какие отрасли РФ будет направлен удар

Новые антироссийские санкции Большой семерки будут касаться энергетической отрасли и экспорта, необходимого для военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

Так, санкционные ограничения постараются уменьшить производство энергии в России в будущем, а также ограничить экспорт в страну-агрессор товаров и продуктов, необходимых для поддержания боеспособности российской оккупационной армии.

Кроме того, санкции, которые будут объявлены во время саммита 19-21 мая, будут направлены на третьи страны, которые помогают России обходить санкции Запада.

Напомним, что Великобритания на встрече министров иностранных дел Большой семерки напомнила о ядерных угрозах России. Британская делегация подчеркнула, что G7 должна быть готова к любым шагам РФ.