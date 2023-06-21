Великобритания предоставит Украине новый пакет помощи на 3 млрд долларов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: росСМИ

В течение ближайших трех лет Великобритания выделяет 3 миллиарда долларов США в виде финансовой поддержки для Украины. Благодаря этому Украина сможет привлечь инвестиции и инновации.

Об этом сообщил глава правительства Британии Риши Сунак в рамках выступления на конференции по восстановлению Украины.

Читайте также:

Новая помощь от Британии

"Предоставляя финансовые гарантии на общую сумму в 3 миллиарда долларов за три года, мы одновременно запускаем новый проект, названный "Британско-украинский технологический мост". Этот проект призван способствовать притоку инвестиций, поддержке талантов, продвижению "зеленой" энергетики и другим инициативам. Все это является частью масштабных совместных усилий союзников и партнеров из разных уголков мира. На этой неделе также ожидается объявление о значительной поддержке со стороны ЕС", — заявил Сунак.

Глава британского правительства подчеркнул, что создание условий для развития бизнеса важно для привлечения инноваций и инвестиций, что является критически необходимым для Украины.

Что известно про конференцию по восстановлению Украины

В Лондоне сейчас проходит Конференция по восстановлению Украины. В этом мероприятии принимают участие более тысячи делегатов из 61 государства. Среди участников — государственные деятели, представители НПО, а также сотни бизнес-лидеров и предпринимателей со всего мира.

На данной конференции собрались знаковые персоны, включая президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, госсекретаря США Энтони Блинкена, президента Украины Владимира Зеленского и главу правительства Дениса Шмыгаля, а также премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Основные темы обсуждения включают необходимые реформы для восстановления Украины после войны, меры по стимулированию торговли и привлечению инвестиций, а также вопросы восстановления человеческого капитала. Кроме того, уделено внимание вопросам энергетического реабилитации страны и деминирования.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский позвонил премьер-министру Британии Риши Сунаку. Лидеры обсудили, в частности, оборонные потребности нашего государства и продолжение дальнейшего сотрудничества между странами.

Также мы сообщали, что глава правительства Великобритании Риши Сунак, находясь в США, пообщался с лидерами обеих партий в Конгрессе. По словам Сунака, у Украины есть твердая поддержка обеих главных американских партий.