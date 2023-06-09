Сунак объяснил, поддержат ли Украину США в случае победы Трампа

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в США. Фото: Reuters/Niall Carson/Pool

Глава правительства Великобритании Риши Сунак, находясь в США, пообщался с лидерами обеих партий в Конгрессе. По словам Сунака, у Украины есть твердая поддержка обеих главных американских партий.

Об этом сообщает издание CNN.

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Премьер-министр Риши Сунак в комментарии для CNN объяснил, будет ли Украина получать такую же поддержку от США, как сейчас, в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа или какого-либо другого кандидата от Республиканской партии.

Он подчеркнул, что много общался с лидерами Конгресса, представляющими обе главные политсилы Соединенных Штатов — и увидел готовность с обеих сторон поддерживать Украину.

"Вчера я провел много времени в Конгрессе, общаясь с лидерами обеих партий, и я думаю, что есть сильная двухпартийная поддержка украинских усилий", — заверил Сунак.

Что правильного сказал Трамп

Также британский премьер отметил правильность требования Дональда Трампа к странам-членам НАТО, которые не инвестируют в свою оборону запланированные ранее 2% ВВП.

"Я считаю разумным и правильным наши ожидания, что другие страны НАТО, как и мы, увеличат расходы на оборону до этого уровня", — подчеркнул глава британского правительства.

Напомним, вчера, 8 июня, Дональду Трампу предъявили новые обвинения по семи пунктам.