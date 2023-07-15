Важливий візит і співробітництво: Зеленський про приїзд президента Південної Кореї

Володимир Зеленський та президент Південної Кореї Юн Сок Йолю. Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський прокоментував візит до Києва президента Юн Сок Йолю. Варто уточнити, що корейський колега прибув до України з неанонсованим візитом.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

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За словами Зеленського, це був важливий візит, важлива співпраця та важливий спільний безпековий захист. При цьому український лідер висловив подяку Юн Сок Йолю та першій леді Кім Кон Хі за переговори, за взаємодію та спільну роботу між країнами.

Дуже важливий візит, дуже важлива співпраця, важливий загальний захист безпеки.

"Дуже важливий візит, дуже важлива співпраця, дуже важливий спільний захист безпеки. Вдячний президенту Республіки Корея Юн Сок Йолю й першій леді Кім Кон Хі за переговори, за взаємодію і за спільну роботу між Україною та Республікою Корея заради збереження життів людей і людяності", — сказав Зеленський.

Візит президента Південної Кореї Юн Сок Йолю. Фото: Володимир Зеленський

Візит президента Південної Кореї Юн Сок Йолю. Фото: Володимир Зеленський

Візит президента Південної Кореї Юн Сок Йолю. Фото: Володимир Зеленський

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль прибув до України з неанонсованим візитом. Він приїхав разом із першою леді Кім Кеон Хі з Польщі.

Глава Південної Кореї вже побачив місце масових убивств у Бучі на Київщині. Також він завітав до житлового району Ірпеня, який сильно обстрілювали росіяни.