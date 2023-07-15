Президент Южной Кореи приехал в Украину с неанонсированным визитом

Владимир Зеленский и Юн-Сок Йоль. Фото: Yonhap

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль прибыл в Украину с неанонсированным визитом. Он приехал вместе с первой леди Ким Кеон Хи из Польши.

Об этом пишет агентство Yonhap.

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Визит в Бучу и Ирпень

Отмечается, что глава Южной Кореи уже увидел место массовых убийств в Буче Киевской области. Также он посетил жилой район Ирпеня, который сильно обстреливали россияне.

Кроме того, перед тем как встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, он запланировал возложить венок к памятнику украинским военным.

Официальный визит в Польшу

"Этот визит стал завершением двухэтапной поездки, во время которой он ранее посетил Литву на саммит Организации Североатлантического договора, а затем посетил Польшу с официальным визитом", — добавили в сообщении.

Напомним, ранее в Южной Корее решили оказать Украине нелетальную помощь. Что именно это будет, пока неизвестно.