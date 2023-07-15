Президент Южной Кореи приехал в Украину с неанонсированным визитом
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль прибыл в Украину с неанонсированным визитом. Он приехал вместе с первой леди Ким Кеон Хи из Польши.
Об этом пишет агентство Yonhap.
Визит в Бучу и Ирпень
Отмечается, что глава Южной Кореи уже увидел место массовых убийств в Буче Киевской области. Также он посетил жилой район Ирпеня, который сильно обстреливали россияне.
Кроме того, перед тем как встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, он запланировал возложить венок к памятнику украинским военным.
Официальный визит в Польшу
"Этот визит стал завершением двухэтапной поездки, во время которой он ранее посетил Литву на саммит Организации Североатлантического договора, а затем посетил Польшу с официальным визитом", — добавили в сообщении.
Напомним, ранее в Южной Корее решили оказать Украине нелетальную помощь. Что именно это будет, пока неизвестно.