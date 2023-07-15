Важный визит и сотрудничество: Зеленский про приезд президента Южной Кореи
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал визит в Киев президента Юн Сок Йолю. Стоит уточнить, что корейский коллега прибыл в Украину с не анонсированным визитом.
Об этом ВладимирЗеленский сообщил в соцсетях.
Визит президента Южной Кореи
По словам Зеленского, это был важный визит, важное сотрудничество и важная общая защита безопасности. При этом украинский лидер выразил благодарность Юн Сок Йолю и первой леди Ким Кон Хи за переговоры, за взаимодействия и за общую работу между странами.
Очень важный визит, очень важное сотрудничество, очень важная общая защита безопасности.
"Благодарен президенту Республики Корея Юн Сок Йолю и первой леди Ким Кон Хи за переговоры, за взаимодействие и совместную работу между Украиной и Республикой Корея ради сохранения жизней людей и человечности", — сказал Зеленский.
Напомним, что президент Южной Кореи Юн Сок Йоль прибыл в Украину с неанонсированным визитом. Он приехал вместе с первой леди Ким Кеон Хи из Польши.
Глава Южной Кореи уже увидел место массовых убийств в Буче Киевской области. Также он посетил жилой район Ирпеня, который сильно обстреливали россияне.