Важный визит и сотрудничество: Зеленский про приезд президента Южной Кореи

Владимир Зеленский и президент Южной Кореи Юн Сок Йолю. Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал визит в Киев президента Юн Сок Йолю. Стоит уточнить, что корейский коллега прибыл в Украину с не анонсированным визитом.

Об этом ВладимирЗеленский сообщил в соцсетях.

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Визит президента Южной Кореи

По словам Зеленского, это был важный визит, важное сотрудничество и важная общая защита безопасности. При этом украинский лидер выразил благодарность Юн Сок Йолю и первой леди Ким Кон Хи за переговоры, за взаимодействия и за общую работу между странами.

Очень важный визит, очень важное сотрудничество, очень важная общая защита безопасности.

"Благодарен президенту Республики Корея Юн Сок Йолю и первой леди Ким Кон Хи за переговоры, за взаимодействие и совместную работу между Украиной и Республикой Корея ради сохранения жизней людей и человечности", — сказал Зеленский.

Визит президента Южной Кореи Юн Сок Йолю. Фото: Владимир Зеленский

Визит президента Южной Кореи Юн Сок Йолю. Фото: Владимир Зеленский

Визит президента Южной Кореи Юн Сок Йолю. Фото: Владимир Зеленский

Пост Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, что президент Южной Кореи Юн Сок Йоль прибыл в Украину с неанонсированным визитом. Он приехал вместе с первой леди Ким Кеон Хи из Польши.

Глава Южной Кореи уже увидел место массовых убийств в Буче Киевской области. Также он посетил жилой район Ирпеня, который сильно обстреливали россияне.