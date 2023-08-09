Важливі наради з військовими та забезпечення ЗСУ боєприпасами: нове відеозвернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський записав традиційне вечірнє відеозвернення до українців. За його словами, сьогоднішній день був наповнений тривалими та вкрай важливими зустрічами з представниками військового командування.
Відеозвернення опублікувала пресслужба Офісу Президента.
Що сказав Зеленський
Український лідер сказав, що провів зустріч у рамках вузького формату — лише ключові постаті були присутні на засіданні Ставки.
На Ставці сторони говорили останні новини з фронту, аналізували хід виконання наших стратегічних завдань. З доповідями виступили лідери військового командування, відповідальні за східні та південні сектори, представили свої доповіді, як і голова ГУР.
Зеленський також повідомив, що після основної наради українські воєначальники, керівники Офісу та фахівці з міжнародних відносин провели окреме обговорення з партнерами з питань постачання української армії обладнанням та боєприпасами.
"Завдання у всіх в Україні одне — збільшувати потенціал наших можливостей на фронті та послаблювати все те, чим окупанти намагаються тиснути на наших воїнів або обмежувати Україну", — сказав Президент України.
Нагадаємо, 8 серпня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Він подякував йому за приєднання до Спільної декларації про підтримку України країн G7.