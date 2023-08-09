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Важливі наради з військовими та забезпечення ЗСУ боєприпасами: нове відеозвернення Зеленського

9 серпня 2023 22:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Важливі наради з військовими та забезпечення ЗСУ боєприпасами: нове відеозвернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський записав традиційне вечірнє відеозвернення до українців. За його словами, сьогоднішній день був наповнений тривалими та вкрай важливими зустрічами з представниками військового командування.

Відеозвернення опублікувала пресслужба Офісу Президента.

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Що сказав Зеленський

Український лідер сказав, що провів зустріч у рамках вузького формату лише ключові постаті були присутні на засіданні Ставки.

На Ставці сторони говорили останні новини з фронту, аналізували хід виконання наших стратегічних завдань. З доповідями виступили лідери військового командування, відповідальні за східні та південні сектори, представили свої доповіді, як і голова ГУР.

Зеленський також повідомив, що після основної наради українські воєначальники, керівники Офісу та фахівці з міжнародних відносин провели окреме обговорення з партнерами з питань постачання української армії обладнанням та боєприпасами.

"Завдання у всіх в Україні одне — збільшувати потенціал наших можливостей на фронті та послаблювати все те, чим окупанти намагаються тиснути на наших воїнів або обмежувати Україну", — сказав Президент України.

Нагадаємо, 8 серпня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Він подякував йому за приєднання до Спільної декларації про підтримку України країн G7.

 

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