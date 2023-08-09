Важные совещания с военными и обеспечение ВСУ боеприпасами: новое видеообращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение к украинцам. По его словам, сегодняшний день был наполнен продолжительными и крайне важными встречами с представителями военного командования.

Видеообращение опубликовала пресс-служба Офиса Президента.

Читайте также:

Что сказал Зеленский

Украинский лидер сказал, что провел встречу в рамках узкого формата — лишь ключевые фигуры присутствовали на заседании Ставки.

На Ставке стороны бсуждали последние новости с фронта, анализировали ход выполнения наших стратегических задач. С докладами выступили лидеры военного командования, ответственные за восточные и южные секторы, представили свои доклады, как и глава ГУР.

Зеленский также сообщил, что после основного совещания украинские военачальники, руководители Офиса и специалисты в международных отношениях провели отдельное обсуждение с партнерами по вопросам снабжения украинской армии оборудованием и боеприпасами.

"Задача у всех в Украине одна — увеличивать потенциал наших возможностей на фронте и ослаблять все то, чем оккупанты пытаются давить на наших воинов или ограничивать Украину", — сказал Президент Украины.

Напомним, 8 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Он поблагодарил его за присоединение к Совместной декларации о поддержке Украины стран G7.