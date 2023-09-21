"Важная встреча": Зеленский пообщался с президентом Бразилии

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Бразилии Лула да Силва. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Разговор лидеров проходил на полях саммита ООН.

Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram.

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Встреча президентов Украины и Бразилии

"Откровенный и конструктивный разговор. Поручили дипломатическим командам работать над последующими шагами в двусторонних отношениях и усилиях по восстановлению мира", — отметил Президент.

Он добавил, что президент Бразилии продолжит участие во встречах Формулы мира.

Позиция Бразилии в войне России против Украины

Напомним, что президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что решение о том, будет ли арестован президент РФ Владимир Путин, будут принимать судебные власти Бразилии.

Также мы писали, что совсем недавно Силва отметил, что Путина будут рады видеть на саммите в 2024 году. По его словам, посетители найдут "атмосферу мира" и его "ни в коем случае не арестуют".

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью бразильскому вещателю Globo. В частности, с журналистом издания глава государства говорил о развязанной Россией войне в Украине, а также о важности поддержки Бразилии.